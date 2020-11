COVID-19 :

A travers un communiqué, la société pharmaceutique Moderna a affirmé que c’était un “grand jour” dans la lutte contre le COVID-19

La société pharmaceutique Moderne a annoncé que le vaccin qui se développe contre coronavirus il a une efficacité du 94,5 pour cent, et qu’il répond aux critères d’efficacité requis pour sa commercialisation, comme détaillé dans une déclaration.

Dans la note, la société a déclaré que c’était un “grand jour” dans la lutte contre COVID-19[feminine, a déclaré qu’il remplissait les critères établis dans le protocole pour étudier son efficacité et que dans les prochains jours, il présentera la documentation pour son approbation finale.

L’étude, connue sous le nom d’étude CRIQUE, a recruté plus de 30000 participants aux États-Unis et a été menée conformément à la Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et les Instituts de Santé des États-Unis, qui font partie des National Institutes of Health (NIH) et du Biomedical Institute.

Les résultats font suite aux résultats similaires de Pfizer et renforcent la confiance que les vaccins peuvent aider à mettre fin à la pandémie.

Moderna a développé un «vaccin à ARN», ce qui signifie qu’une partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps, permettant la production de suffisamment de protéines pour entraîner le système immunitaire.

Le critère d’évaluation principal de l’étude est basé sur l’analyse des cas de COVID-19 confirmés et jugés débutant deux semaines après la deuxième dose de vaccin.

Cette première analyse intermédiaire était basée sur 95 cas, dont 90 cas de COVID-19 ont été observés dans le groupe de personnes ayant reçu un placebo, contre cinq cas observés dans le groupe ayant reçu le vaccin », précise le Libération.

Comme deuxième critère d’évaluation, il a été inclus que les onze cas graves se sont tous développés dans le groupe qui a reçu le placebo et non le vaccin.

Les 95 cas de COVID-19 comprenaient 15 adultes plus âgés (65 ans et plus) et 20 participants qui se sont identifiés comme appartenant à diverses communautés (dont 12 hispaniques / latino-américains, 4 noirs / afro-américains, 3 asiatiques américains et 1 multiracial).

Moderna a déclaré que lors de l’examen des contre-indications, il avait été conclu que “en général, le vaccin était bien toléré” et que la plupart des “événements indésirables étaient de gravité légère ou modérée”, en plus d’être de courte durée.

Les événements graves avec une fréquence supérieure ou égale à 2 pour cent après la première dose comprenaient la douleur au site d’injection (2,7 pour cent), et après la deuxième dose comprenaient la fatigue (9,7 pour cent), la myalgie (8,9 pour cent). cent), maux de tête et rougeur au site d’injection.

Le directeur exécutif Stéphane Bancil Il a déclaré que «c’est un moment crucial dans le développement de notre candidat vaccin COVID-19. Depuis le début du mois de janvier, nous poursuivons ce virus avec l’intention de protéger le plus de personnes possible dans le monde. Depuis le début, nous savons que chaque jour est important ».

«Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 nous a donné la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie COVID-19, y compris les maladies graves», a déclaré Stéphane Bancel.

Avec des informations d’.