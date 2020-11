COVID-19 :

Le vaccin Moderna serait disponible en mars 2021 1:20

. – Moderna, la première société à commencer les essais cliniques d’un vaccin COVID-19 aux États-Unis, a terminé le recrutement de 30 000 participants jeudi.

Tous les 30 000 ont reçu leur première injection et la plupart d’entre eux ont également reçu la deuxième dose requise.

Le président de la société dit qu’il est maintenant en train de demander à la Food and Drug Administration américaine l’autorisation de mettre le vaccin sur le marché début décembre “si toutes les étoiles s’alignent”.

Le président de Moderna, le Dr Stephen Hoge, a déclaré que l’inscription de 30 000 participants n’est «qu’une étape importante, pas une mission». La moitié des participants a reçu le vaccin et l’autre moitié a reçu un placebo ou une injection de solution saline qui ne fait rien. Les participants reçoivent une deuxième injection quatre semaines plus tard.

Divers vaccins contre le coronavirus de phase 3

Moderna est l’un des quatre essais américains de phase 3 de vaccins contre le coronavirus, chacun avec des dizaines de milliers de participants.

Moderna a commencé son essai de phase 3 le 27 juillet et Pfizer a commencé son essai la même nuit. AstraZeneca a commencé son essai aux États-Unis le 31 août et l’a interrompu environ une semaine après qu’un participant est tombé malade. Johnson & Johnson a commencé son procès le 23 septembre et l’a suspendu moins de trois semaines plus tard pour la même raison. Les deux pauses sont toujours en vigueur.

Pfizer a déclaré qu’il pourrait demander une autorisation d’utilisation d’urgence après la troisième semaine de novembre.

Ce qui est nécessaire pour l’autorisation du vaccin contre le coronavirus

Hoge a déclaré que trois choses doivent se produire avant que Moderna ne demande à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence.

Sur les 30000 participants, 53 doivent tomber malades avec le covid-19. L’entreprise s’attend à ce que cela se produise dans la seconde quinzaine de novembre.

Le deuxième jalon est celui des 53 participants qui tombent malades du COVID-19, au moins 40 d’entre eux doivent être des participants ayant reçu le placebo. Cela montrerait que le vaccin est efficace à 75%.

La troisième étape est une exigence de la FDA pour s’assurer que suffisamment de temps s’est écoulé pour voir si les participants développent des effets secondaires. La règle de la FDA est qu’au moins huit semaines doivent s’écouler après que la moitié des participants ont reçu leur deuxième injection avant qu’une entreprise puisse demander une autorisation d’utilisation d’urgence.

Jusqu’à présent, 25 650 participants ont reçu leur deuxième injection, et Hoge a déclaré que Moderna s’attend à atteindre ce jalon de sécurité dans la seconde moitié de novembre.

Ce jeudi, Moderna a également publié la répartition raciale des participants à l’étude. Sur les 30 000 participants, 20% sont latinos et 10% sont noirs. Ceux-ci sont plus élevés que les pourcentages que la société atteignait au début de son essai, mais encore inférieurs aux pourcentages recherchés par le Dr Anthony Fauci, directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases.