Les régulateurs analyseront les données de test du vaccin ARNm et décideront s’il est suffisamment sûr et efficace pour recommander sa mise en œuvre.

La société pharmaceutique Moderne soucieux Aujourd’hui le autorisation pour commercialiser votre vaccin contre coronavirus à la fois au Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) comme le Agence européenne des médicaments.

Selon la société, l’analyse d’efficacité de l’étude de vaccin de phase 3 de Moderna a inclus 30000 participants avec une efficacité de 94,1%, une tolérance généralement bonne et aucun problème de sécurité sérieux identifié à ce jour.

L’étude de phase 3 a dépassé la médiane de suivi de deux mois après la vaccination, comme l’exige la FDA américaine pour l’autorisation d’utilisation d’urgence, indique la société dans un communiqué.

La société indique également que l’efficacité du vaccin contre les cas les plus graves de COVID-19[feminine c’est 100 pour cent.

Les premières injections peuvent être administrées à partir du 21 décembre si le processus se déroule bien et si l’approbation est donnée, a-t-il déclaré. Stéphane Bancel, directeur exécutif de Moderna, dans une interview avec le New York Times.

Selon la société, l’efficacité du vaccin «était cohérente» en fonction de l’âge, de la race et de l’ethnie, et des données démographiques liées au sexe et, bien que des examens en cours soient menés, «aucun problème grave n’a été identifié».

Moderna déclare que, sur la base d’une analyse précédente, les effets indésirables les plus courants lors de l’administration du vaccin comprenaient la douleur au site d’injection, la fatigue, la myalgie, l’arthralgie, les maux de tête et la rougeur au site d’injection.

«Cette analyse primaire positive confirme la capacité de notre vaccin à prévenir la maladie COVID-19 avec une efficacité de 94,1% et, plus important encore, la capacité de prévenir la maladie COVID-19 sévère. Nous pensons que notre vaccin fournira un nouvel outil puissant qui pourra changer le cours de cette pandémie et contribuer à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès », a déclaré Stéphane Bancel.

