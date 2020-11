COVID-19 :

Titres du laboratoire américain de biotechnologie Moderne Ils se sont appréciés de plus de 10% après l’ouverture de Wall Street, après que la société ait annoncé que le Data Security Monitoring Board (DSMB), indépendamment nommé par les National Institutes of Health of the United States (NIH, pour son acronyme en anglais), a rapporté que l’étude de phase 3 de l’ARNm-1273, son candidat vaccin contre le covid-19, a observé une efficacité de 94,5% dans les premières analyses.

Spécifique, Les actions de Moderna ont augmenté de 12,4% dans les premiers instants de négociation sur le Nasdaq, jusqu’à un maximum de 100,50 $. Cependant, après les premières minutes de séance de lundi, les titres du laboratoire de biotechnologie ont modéré leur hausse à 8,74%, à 97,20 dollars.

Jusqu’à présent cette année, la valeur des actions des entreprises du secteur pharmaceutique a quintuplé à la perspective de trouver un vaccin efficace contre le covid-19, passant de 19,56 $ fin 2019 à plus de 100 $ que vous avez atteint à l’ouverture de la session.

Pfizer

De son côté, les actions de Pfizer, qui a célébré lundi dernier avec une euphorie similaire les progrès du vaccin contre le covid-19 qu’il développe en collaboration avec BioNTech, ils ont laissé 3,29% de leur prix lundi, alors que la valeur des certificats de dépôt (ADR) des actions BioNTech perdait 9,96%.

Sur la base des données provisoires de sécurité et d’efficacité enregistrées, Moderna a avancé ce lundi dans un communiqué qu’il «entend» demander une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans “les prochaines semaines” et prévoit que l’autorisation sera marquée par des données finales de sécurité et d’efficacité (d’une durée moyenne d’au moins 2 mois ). Moderna assure également qu ‘«il envisage de soumettre des demandes d’autorisation aux organismes de réglementation mondiaux».

20 millions de doses

Moderna a indiqué que d’ici la fin de 2020, il s’attend à avoir environ 20 millions de doses prêtes à être expédiées aux États-Unis. De la même manière, ils affirment qu’ils «sont toujours en route» pour fabriquer entre 500 millions et 1 milliard de doses dans le monde en 2021.

De plus, la société a annoncé que son vaccin reste stable à une température de 2 ° à 8 ° C, la température d’une maison standard ou d’un réfrigérateur, pendant 30 jours. De plus, ils garantissent qu’il reste stable à -20 ° C jusqu’à six mois pour le stockage et à température ambiante jusqu’à 12 heures.