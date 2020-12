COVID-19 :

La Secrétariat général de la présidence du gouvernement considère qu’exiger les noms des experts qui ont conseillé le président Pedro Sanchez Depuis le début de la pandémie, ainsi que les rapports qui ont approuvé les manifestations de 8-M, il est “injurieux” et un “Jugement de valeur”. Avec cet argument surprenant, Moncloa refuse d’offrir des informations à un citoyen via le portail de transparence.

Dans la pétition, à laquelle OKDIARIO a eu accès, il était indiqué que “le président Pedro Sánchez a toujours justifié sa gestion dans la crise de la pandémie, depuis sa création, de l’avis des experts”. Pour cette raison, l’intéressé a demandé des informations sur “les experts auxquels le président se réfère spécifiquement lorsqu’il fait ces informations” et, en outre, “sur quel rapport, en particulier, la présidence du Gouvernement s’est appuyée pour encourager la participation aux manifestations de 8-M ». À ce stade, il a souligné les déclarations de la vice-présidente Carmen Calvo lorsqu’elle a exhorté les femmes à participer à ces marches, en déclarant: «La vie leur va».

Cependant, la réponse du gouvernement est brutale. La demande est irrecevable car «repose sur une série de jugements de valeur sur lequel un avis ou une déclaration de ce centre directeur est demandé ».

Moncloa comprend que «l’objet de la demande ne correspond pas à celui défini à l’article 13 de la loi 19/2013, contenus ou documents préparés ou acquis par le centre de gestion dans l’exercice de ses fonctions », malgré le fait que, d’une part, une liste d’experts était requise et, d’autre part, les rapports soutenant l’appel du 8-M malgré la crise sanitaire.

“Injustifié”

L’exécutif ajoute que “la demande a un caractère injustifié aux fins »de la loi sur la transparence. De même, dans son argumentation, il avertit que «les demandes d’accès manifestement répétitives ou ayant un caractère abusif injustifié dans un but de transparence de la loi seront irrecevables».

Moncloa considère ces raisons qui peuvent être utilisées dans ce cas, dans lequel seules des informations ont été demandées sur deux questions d’intérêt public évaluer la gestion du gouvernement dans la crise.

En fait, la question a pris comme référence les déclarations de Pedro Sánchez lui-même qui, à plusieurs reprises, a déclaré que sa gestion était soutenue par des experts et des organisations internationales.

Ceci est également soutenu par le même gouvernement dans des réponses successives au Congrès des députés, où il affirme que “le ministère de la Santé a adopté des mesures en relation avec le coronavirus depuis qu’il a appris son existence en Chine, au début de cette année” et que “à tout moment, l’action de l’Espagne en relation avec Covid-19 a été régie par quatre critères”: “suivi quotidien, par le biais du comité ministériel”, “coordination maximale avec les autorités et communautés sanitaires internationales et européennes autonome “,” transparence totale de l’information à l’ensemble de la société “et” décisions fondées sur des preuves scientifiques et le jugement des experts ».

De plus, les déclarations de Calvo sont publiques et ont été largement discutées. Le samedi 7 mars, le PSOE a publié sur sa page Facebook un entretien avec la vice-présidente du gouvernement dans lequel il encourageait les femmes à envahir les rues de Madrid lors de la manifestation féministe du 8-M.

Lorsqu’on lui a demandé “que diriez-vous à une femme qui hésite à aller à la manifestation?”, Calvo a répondu: «Je lui dirais que sa vie va, que sa vie va. Que vous continuerez à prendre des décisions pour protéger votre sécurité. Et «comment va la vie collectivement, parce qu’individuellement personne n’est sauvé seul, doit en faire partie, que nous vivons au 21ème siècle, et que peu importe à quel point ceux qui insistent, cela n’a plus de retour », a-t-il ajouté.

À cette époque, le virus se propageait dans tout le pays et même Health avait ordonné certaines mesures les jours précédents, comme la tenue de matches de football à huis clos. Le gouvernement comptait également sur les avertissements d’organisations internationales, telles que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui recommandait l’annulation d’événements de masse. Comme l’a révélé OKDIARIO, la Sécurité nationale avait également averti que d’autres pays voisins avaient pris cette décision.

Ordre de transparence

Le Conseil pour la transparence et la bonne gouvernance a récemment ordonné au ministère de la Santé de divulguer les noms du comité d’experts auquel le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires a fait référence, Fernando Simon, comme chargé de conseiller le Gouvernement dans la gestion de la pandémie de coronavirus, considérant que le droit à la protection des données n’est pas violé et, au contraire, il favorise le contrôle de l’activité publique par les citoyens dans les «décisions pertinentes» .

«Non seulement cela ne menace pas les données personnelles des personnes concernées, mais aussi contribue au contrôle de l’activité publique et que les citoyens connaissent le processus décisionnel pertinent en matière de santé publique, en particulier dans des situations extraordinaires, comme celle provoquée par la pandémie de Covid-19 », déclare Transparencia.

La Direction générale de la santé publique avait refusé l’accès à ces informations à l’intéressé “pour des raisons de protection des données”, alléguant que les membres du comité d’experts sont “des agents publics qui ne sont pas considérés comme des cadres supérieurs ou des cadres”.

Face à cette exigence, Pedro Sánchez a refusé de révéler ce que son gouvernement allait faire. Dans une récente apparition, il a utilisé des évasions, déclarant qu’il aimerait «revendiquer la transparence» comme «la première» de ses «convictions». «Je veux revendiquer les connaissances de nos expertsIl a ajouté, sans plus d’explications.