COVID-19 :

La chanteuse Mónica Naranjo est devenue la protagoniste des dernières heures sur les réseaux sociaux la principale raison des commentaires étant son masque particulier, qui a motivé toutes sortes de critiques ces derniers jours. L’artiste, peut-être sans s’attendre à autant de répercussions, a décidé de partager sa «nouvelle normalité» particulière avec ses abonnés via Twitter et Instagram.

Partage d’opinions parmi ses disciples

Cependant, cette référence si utilisée ces derniers mois à des accessoires sanitaires devenus obligatoires n’a pas retenu l’attention de ses adeptes, ou plutôt ce qui n’a pas fait son chemin, c’est le design qu’il a partagé. De nombreux internautes qui ont fait de Mónica Naranjo le centre de toutes les critiques Ils voulaient exprimer leur désaccord sur l’utilisation de masques alternatifs à la santés, qui sont celles recommandées par les autorités.

Dans le cas du masque avec lequel le chanteur est apparu, il est complètement transparent et, comme s’il s’agissait de lunettes, ils sont placés au-dessus des oreilles et recouvrent toute la bouche et le nez d’une seule pièce apparemment en plastique. De cette façon, Mónica Naranjo elle-même et quiconque ose l’utiliser peuvent «suivre» les recommandations de santé sans avoir besoin de cacher une partie de son visage.

C’est précisément ce sur quoi tout le monde n’est pas d’accord, c’est que, selon ce qui a été lu dans les commentaires des deux publications, les adeptes de Mónica Naranjo ont remis en question sa protection. “Mais ce masque protège-t-il et protège-t-il les autres?”, “Cela ne sert à rien” ou “Vous avez été trompé. Cela ne filtre pas votre air. Il le détourne simplement et ne filtre pas ce que vous respirez. Entrez par les côtés. Il n’est conforme à aucune réglementation », ont été certains des commentaires qui ont été lus, soulignant de manière exhaustive à quel point ce type de masque n’est pas recommandé.

Ce masque est-il approuvé? Regarde qui me manque – Nuria ♣ 🖐🏻💜 (@ nuriadelamo1) 19 octobre 2020

Monica, cet écran ne sert à rien. Mais tu es le bienvenu, rien. La photo est très belle mais il faut utiliser des masques homologués pour protéger les gens, surtout avec les cris que l’on frappe 😬 – Álex (@frescoyseco) 19 octobre 2020

Comme il ne pouvait en être autrement, l’utilisation de ce masque et la personne qui l’a partagé a généré une «confrontation» entre les fans du chanteur et ceux qui ont critiqué son utilisation. Après avoir recueilli les commentaires des premiers, il convient également de souligner les explications que d’autres ont données; et est-ce que apparemment ça pourrait être un “masque pour chanter et montrer la bouche”.