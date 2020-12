COVID-19 :

Charlie Brooker est plus que connu pour être le créateur de Black Mirror, mais sa dernière contribution au catalogue Netflix est “ Death to 2020 ”, un faux documentaire avec l’intervention de quelques stars importantes dont on ne peut pas dire grand-chose car si on ne le faisait pas on le chargerait, mais dont on peut clarifier une chose.

Est-ce dans l’univers Black Mirror ou pas?

Brooker aurait pu faire fonctionner ‘Fuck 2020’ sous l’égide de «Black Mirror», mais il y a une raison spécifique pour laquelle ce n’est pas le cas.

Black Mirror utilise finalement une histoire différente dans chaque épisode pour diffuser l’avertissement que la technologie peut être dangereuse pour la société. Chaque épisode de la série d’anthologies d’horreur se termine généralement sur une note incroyablement sombre. N / aDa était vraiment connu pour l’intrigue de ‘Death to 2020’ au-delà du fait que le film suit un groupe de commentateurs disant au revoir à la pire année de l’histoire récente.

Malgré cela, il y a une raison importante pour laquelle le documentaire n’a pas été présenté comme un épisode de Black Mirror. Brooker ne veut tout simplement pas faire la sixième saison de Black Mirror en 2020. Il a décidé que les intrigues de «Black Mirror» était la dernière chose dont les gens avaient besoin cette année, et il a choisi de changer les choses en une idée plus légère.

La pandémie de coronavirus a bouleversé la société de presque toutes les manières possibles. Par conséquent, Brooker a décidé que l’année 2020 n’était pas le moment de partager plus d’histoires décrivant la spirale descendante de l’humanité. Dans une ironie cruelle, le monde est devenu trop sombre pour «Black Mirror». BRooker a décidé qu’il était plus approprié de revenir à ses racines de comédien cette année, taquinant subtilement la sortie de Death à 2020 mois avant son annonce.

Alors que la pandémie de coronavirus et les élections américaines de 2020 seraient la toile de fond idéale pour encadrer un épisode de Black Mirror, Brooker a pris la bonne décision en prenant temporairement du recul. Le but de Black Mirror est de mettre le public mal à l’aise et de l’encourager à se regarder., et «Death to 2020» est définitivement autre chose.