COVID-19 :

Les communautés autonomes introduisent de nouvelles réglementations restrictives pour freiner l’augmentation des cas de coronavirus. Le couvre-feu est l’une des mesures qui affecte le plus l’industrie hôtelière et a causé un grand inconfort au syndicat. Le co-fondateur du groupe Mosh, Roberto Santamaría, raconte que «l’impact est extrêmement négatif car les heures sont limitées. “Cela signifie moins de chiffre d’affaires et moins d’avantages”, prévient-il.

Dans le cas particulier de ce groupe né à Marbella il y a cinq ans, Santamaría souligne: «Dans ce cas, ceux d’entre nous qui ont l’hôtellerie à Marbella ont été privilégiés car nous avons pu sauver la saison en été, nous avons pu ouvrir en été», Et cela a été une chance pour ce groupe hôtelier qui sait que« Marbella en hiver ralentit beaucoup l’activité. «Maintenant au top, c’est là qu’il faut vraiment se battre avec les autres, vous avez plus de restrictions, alors imaginez la situation. Les pertes sont grandes 50% du chiffre d’affaires», Précise son copropriétaire.

L’homme d’affaires est conscient de l’importance de lutter contre cette pandémie, mais montre son malaise: «Je suis très frappé par le fait qu’ils attaquent notre secteur d’une manière aussi dramatique, à la fois le tourisme et l’hôtellerie, qui dans une certaine mesure sont liés à la main. Cela dit, il me semble également que la gestion du gouvernement contre le coronavirus a été extrêmement négative.

Le co-fondateur du groupe Mosh estime que «il devrait être autorisé à ouvrir des entreprises d’accueil ou des entreprises liées au tourisme aussi longtemps que l’obéissance et le maintien de la distance sociale ». «Quoi qu’il en soit, il y a des mesures qui n’empêchent pas de mettre fin à cette pandémie, mais ce qui ne peut pas être En aucun cas, le gouvernement ne ferme ses activités par décret“, Il dit. De plus, il ajoute: «Vous ne pouvez pas détruire l’économie car vous détruisez des millions d’emplois. C’est donc finalement un cercle vicieux qui n’a pas de fin.

Le groupe Mosh résiste

Roberto Santamaría, malgré des temps d’incertitude, est convaincu que des temps meilleurs viendront et veut maintenir l’optimisme avec lequel ils ont fondé le groupe: «Nous sommes jeunes et nous avons toujours aimé penser et agir de manière optimiste et maintenant nous ne serons pas moins. Nous sommes conscients que la situation est très négative, elle est très drastique pour l’ensemble de l’industrie hôtelière et touristique, mais il faut continuer au pied du canyon».

Le Groupe Mosh a dû réaliser ERTE, comme tant d’autres entreprises dans notre pays. Santamaría rapporte que “de nombreux travailleurs n’ont pas encore reçu l’ERTE du gouvernement”.

De plus, l’homme d’affaires n’exclut pas la possibilité qu’un lobby puisse être créé pour revendiquer la situation extrême dans laquelle il se trouve: «Ce n’est pas du tout facile … mais l’optimisme et l’envie de travailler doivent être la dernière chose que nous perdons. Espérons que nous pourrons vaincre cette pandémie ensemble et que 2021 nous ferons tous face avec plus d’optimisme.