COVID-19 :

Portugais Miguel Oliveira a obtenu la pole et un triomphe indéniable au grand prix de son pays, en Portimao. Il en avait rêvé plusieurs fois, mais avec un public dans les gradins. Une fermeture à la hauteur de monde de la moto bizarre qui a été joué cette année, marqué premier en raison de la pandémie, qui a obligé à restructurer le calendrier avec seulement 14 courses, toutes en Europe, et plus tard par la chute de Marc Márquez, qui a laissé le titre de MotoGP que jusqu’à neuf pilotes de quatre équipes ont réussi à gagner. C’était une occasion parfaite pour Yamaha, avec Maverick Viñales, Fabio Quartararo ou Valentino Rossi, et pour Andrea Dovizioso, finaliste de trois ans, mais aucun d’entre eux n’a su consolider sa candidature. C’est là que Joan Mir a émergé, le plus régulier, qui a le mieux géré le chaos et la pression. Un champion en des temps troublés.

Albert Arenas a terminé ce dimanche le doublé avec son titre en Moto3. Mir avait également vaincu cette blessure en 2017. Tout comme Marquez il l’avait fait en 125cc lors de la saison 2010. Les petites catégories sont les pépinières des grands champions, tout comme elles étaient la pépinière du motocyclisme espagnol au temps des pionniers, quand elles brillaient Ángel Nieto, Ricardo Tormo… et Jorge Martínez ‘Aspar’. Maintenant, il est normal d’entendre l’hymne national dans la catégorie la plus élevée, mais jusqu’à Alex Crivillé créé en 500 cm3 dans le courant de 1999, c’était une frontière fermée. Dans Moto3 et Moto2, ou autrefois dans les déplacements de 50, 80, 125 et 250, sont à l’origine des succès de Espagne, Quoi Les sables il a élevé à 54 titres mondiaux. Et dans ces origines est Aspar, votre mentor, qui avec son équipe peut tenir ces promesses de rêve. Avant le souffert Grand Prix du Portugal qu’il a élevé aux autels, Arenas a déclaré: “Je veux être comme Aspar, je veux être champion”. Eh bien, c’est déjà le cas. Un de plus dans une illustre liste de 21 pilotes … avec petit enfant à la tête. L’année la plus incertaine a eu une fin heureuse.