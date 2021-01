COVID-19 :

Fausto Gresini, ancien pilote du championnat du monde moto (double champion 125cc en 1985 et 1987) et actuellement propriétaire du Équipe MotoGP qui porte son nom, a dû être admis le 30 décembre en raison de complications liées à la contagion du COVID-19, dont le positif a été diagnostiqué avant Noël. Depuis lors admis à l’hôpital Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, l’état de santé de l’Italien de 59 ans est devenu très inquiétant, comme ils l’ont maintenant rapporté de leur équipe.

Il dernière partie médicale rendu public par Gresini Racing, cependant, invite à l’optimisme dans la sévérité du patient, comme expliqué: «Les conditions de Faust ils s’améliorent légèrement. À l’arrivée à l’hôpital (unité de soins intensifs du professeur Cilloni) avec très faibles niveaux de saturation en oxygène dans le sang, le chef d’équipe Gresini était induit dans un coma médicamenteux et a reçu un intubation endotrachéale pour aider à oxygéner votre corps ».

le bonnes nouvelles, toujours avec la prudence que ces cas exigent, ils se sont produits très récemment, comme le souligne le communiqué de l’équipe: «Au cours des dernières heures, au vu de des conditions stables et une certaine amélioration générale, les médecins ont choisi de commencer un lent processus d’éveil, dans le but de permettre une ventilation pulmonaire indépendante ». Gresini devrait poursuivre cette évolution positive et peut quitter l’unité de soins intensifs Dès que possible.