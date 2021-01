COVID-19 :

L’ancien pilote italien Fausto Gresini, responsable d’équipe, cadre Gresini Racing MotoGP et hospitalisé pour coronavirus, est toujours en “sévère” mais montrant des signes d’amélioration qui ont réduit sa sédation, selon un communiqué fourni ce samedi par Gresini Racing.

“Les conditions cliniques de Fausto Gresini toujours sérieux, mais stable. Il est encore nécessaire de maintenir un respiration contrôlée par machine pour assurer une bonne oxygénation du sang. La stabilité clinique a permis, dans tous les cas, limiter la sédation et vous garder conscient “, a déclaré le Dr Nicola Cilloni, selon le communiqué.

“Est très combattant et collaborateur et cela aide beaucoup à gérer la maladie. Au-delà de la respiration, tout le monde les autres organes fonctionnent “, ajoutée. L’ancien champion du monde 125cc (1985 et 1987), qui rencontrera 60 ans le 23 janvier prochain testé positif sur COVID-19[feminine peu avant les vacances de Noël et, après avoir passé une première période d’isolement à la maison, Il a été admis à l’hôpital le 27 décembre Santa Maria della Scaletta, à Imola.

Quelques jours plus tard, il a été transféré au Centre spécialisé Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, où il est entré dans le Unité de soins intensifs avec de très faibles niveaux de saturation en oxygène dans le sang, a été induit à un coma médicamenteux et a reçu un intubation endotrachéale pour faciliter l’oxygénation des organes, comme indiqué à l’époque.