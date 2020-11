COVID-19 :

Les circonstances sont loin de permettre le lancement les cloches volent ou prétendent triompher. En ces temps tumultueux, je dirais que ça ne fait pas mal non plus s’accrocher à l’espoir, aux détails que la vie quotidienne nous laisse les petits succès qui sont vaincus dans cette foutue pandémie de COVID-19[FEMININE Parmi eux, je pense qu’il y a la célébration de Championnat du monde de MotoGP, que presque miraculeusement se termine ce week-end au Portugal. Heureusement, il existe de nombreux sports ils ont réussi à avancer dans des conditions aussi complexes, mais le cas des motos était particulièrement difficile de par ses caractéristiques intrinsèques et sa logistique monumentale: des milliers de personnes se déplacent chaque week-end d’un pays à l’autre, avec des périodes hors de la bulle de protection et un contact entre les acteurs qui, pour être honnête, est fermer inévitablement à plusieurs reprises.

Dorna, avec sa diligence habituelle et je dirais presque clairvoyance, il s’est rapidement mis au travail pour orchestrer une stratégie viable. Avec Carmelo Ezpeleta aux commandes, toujours une garantie, se sont matérialisés un concours plus que digne, avec des courses passionnantes, des gagnants et des perdants, des champions, survie des équipements et travail pour votre personnel … La plupart des ingrédients nécessaires pour une grande Coupe du monde sauf un, d’une valeur énorme mais malheureusement impossible d’ajouter à l’équation: des ventilateurs sur les circuits. Les courses ont été suivies par la télévision et la presse, mais la chaleur des supporters dans les gradins, quel que soit le sport, est quelque chose qui il ne peut pas être remplacé de manière virtuelle. Mais tout viendra, faisons confiance. Ce qui se passe maintenant est reconnaître l’effort et la victoire, si vous voulez un parent, MotoGP sur la pandémie.