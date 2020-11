COVID-19 :

Le 10 août, il a été confirmé que Portimao accueillera le dernier rendez-vous d’une saison atypique, laissant Ricardo Tormo de Valence sans ce privilège, mais aussi, dès le premier moment, il a été confirmé l’intention de recevoir du public par les organisateurs et fermez le parcours avec style. Plans pour le GP du Portugal passé pour accueillir environ 50000 fans dans leurs tribunes, mais finalement la hausse alarmante des cas de coronavirus dans ce pays a conduit à la décision de courir également à huis clos la dernière date de la saison.

Malgré le fait que le Portugal soit devenu l’un des pays qui a le mieux su gérer la crise sanitaire, Comme dans toute l’Europe, on a également vu comment les cas ont monté en flèche sur son territoire et l’arrivée de mesures plus restrictives est à l’origine du changement de plans annoncé par le Premier ministre portugais, Antonio Costa, pour un rendez-vous prévu du 20 au 22 novembre. “Le promoteur a déjà été informé que la participation du public n’est pas autorisée”, a affirmé le président en chef du pays, pour se qualifier “Inacceptable et irremplaçable” l’image laissée par la Formule 1 sur cette piste le 24 octobre.

Dans les stands de Portimao, avec plus de 25 000 téléspectateurs, ils sont venus voir les amateurs qui ne gardaient pas de distance sociale et n’utilisaient même pas de masques, omettre complètement les normes sanitaires de base imposées par cette pandémie. Cela, ainsi que les 14 cas positifs de coronavirus qui ont été détectés au cours du week-end que le Grand Cirque y a célébré, ont atteint mettre sur la table une éventuelle annulation comme l’a confirmé le ministre portugais de la Santé, Diogo Serras, mais pour le moment il y a un rendez-vous dans lequel, éventuellement, les trois titres en jeu cette saison sont décidés. Et il faut se contenter de les voir sur les écrans.