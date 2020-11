COVID-19 :

Le gouvernement de Murcie a décrété la fermeture de bars et de restaurants dans toute la région, comme l’a confirmé à Europa Press par le président de la Fédération des entrepreneurs de l’hôtellerie et du tourisme (HOSTEMUR), Jesús Jiménez.

Jiménez a reçu la confirmation officielle de la Communauté de cette mesure qui, à son avis, est un «échec total manifeste de la part du gouvernement régional». Il a donné l’exemple de la Catalogne, où le secteur est fermé depuis 15 jours et “la seule chose qu’ils ont obtenue est de tripler les infections”. Cependant, le cas de Madrid se démarque, “qui refuse de fermer l’hôtellerie, la maintient ouverte et où les infections ne cessent de diminuer”.

En fin de compte, il critique que toutes les mesures prises dans la Région de Murcie “sont toujours contre l’industrie hôtelière”, ce qui montre “qu’elles ont totalement tort, et cela continue d’être démontré”.

Jiménez espère que le gouvernement régional approuvera “un décret spécial pour soutenir, financer, éliminer les frais et taxes” pour le secteur car, sinon, la mesure approuvée “n’aurait pas de sens”. Cependant, il regrette que ce décret “ne soit pas là ni attendu”, il n’a donc “aucun espoir” qu’il sera approuvé.

Il a rappelé que le secteur donnait un emploi direct à 35 000 personnes avant la pandémie et 55 000 indirectement. “Ce qui restera du secteur après cela sera très douteux”, a déclaré Jiménez, qui ne sait pas si cette mesure a une période d’application et quand elle prendra fin.

Jiménez a indiqué que, pour le moment, cette mesure n’affecterait que les bars et restaurants, et non les hôtels, mais regrette qu ‘”il ne serait pas logique d’avoir une entreprise hôtelière dans laquelle les restaurants sont fermés et les déplacements entre les communes et au niveau régional interdits” .