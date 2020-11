COVID-19 :

Le président de l’exécutif murcien, Fernando López Miras, Il a dit ce vendredi que entre 70 et 80 pour cent des cas de Covid-19 enregistrés dans la Région en août dernier avaient comme origine deux positifs qui sont entrés dans la région de Murcie via l’aéroport de Madrid-Jouer aux cartes Adolfo Suarez.

Dans une interview sur le programme Espejo Público sur Antena 3, López Miras a déclaré que ces deux personnes infectées ils sont entrés dans le pays sans passer “aucun type de contrôle” et ils ont propagé le virus sur le lieu de travail et la vie nocturne, faisant «monter en flèche» les cas.

Le président murcien a réagi ainsi après avoir été interrogé sur la nouvelle mesure de l’Exécutif de la Nation d’exiger un test PCR avec un résultat négatif de la part de ceux qui viennent de pays à risque de coronavirus. “Nous le demandons depuis mai”, a-t-il ajouté.

De plus, il a rendu le Gouvernement central qui n’a pas de critères homogènes pour toutes les communautés autonomes pour aborder la gestion de la pandémie de manière uniforme et lutter contre un virus «qui attaque le monde entier» et qui «ne comprend pas les territoires.

“Nous voyons comment le reste des pays qui nous entourent comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou le Portugal sont unis, font un front commun, prennent des mesures et des critères communs pour tout le pays”, tandis qu’en Espagne “nous voyons le vice-président de Castilla y León qui demande de l’aide car il n’a plus d’outils, le président des Asturies aussi et demain un autre président devra demander une mesure différente ».

Ceci, selon López Miras, “n’est pas utile, ce n’est pas efficace, ce n’est pas efficace” et, en outre, “cela ne favorise pas l’unité, la crédibilité ou la confiance que les citoyens devraient avoir dans les décisions que nous prenons. les autorités car c’est ce que nous recommandent les professionnels de santé ».