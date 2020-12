COVID-19 :

C’est un latinisme à appliquer non seulement au sport mais à la vie. Mutatis mutandis en vient à dire quelque chose comme «changer ce qui devrait être changé» ou «faire les changements nécessaires». Ce 2020 nous «présente» cette leçon de vie, oui, avec un masque standard intégré à notre routine quotidienne. C’est une année qui nous laisse des témoignages comme celui d’Ontiveros, qui a éclaté devant les caméras déplorant l’état de santé délicat de sa grand-mère, ou Wanchope Ábila, qui nous a également laissés stupéfaits: «La pandémie a pris mon frère. Il s’est suicidé, il a eu une dépression. Et je veux dire aux gens de demander de l’aide. ” C’est aussi l’année où la vie telle qu’on la connaissait auparavant, au mois de mars, certains footballeurs sont venus nous rappeler à travers les réseaux sociaux que certains vivent dans un univers parallèle.

C’est une année dont nous nous souviendrons dans notre horloge chronologique vitale, dans laquelle à ce jour nous n’avons été guidés que par Monde et Coupes d’Europe. Un an et quelques Noëls pour évaluer ce qui est fondamentalement important. «L’avenir est arrivé sans avertissement. Ce n’est pas vrai que les choses sont si mauvaises. Au moins tu es vivant », le Enfants mutants. Cette chanson d’espoir, par exemple, est gardée par des ATHLÈTES comme Ruben Nova, le footballeur de Andratx (Troisième division majorquine) que le 10 juillet, il a eu un accident de moto qui l’a laissé dans un fauteuil roulant. Il est venu nous montrer par son exemple de vie que, malgré des circonstances difficiles, nous avons la capacité de décider et de nous battre. C’est le changement que ce 2020 nous propose pour notre façon de vivre le sport et la vie.