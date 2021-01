COVID-19 :

Il FC Cartagena a rapporté le matin de ce samedi Quoi Nacho Gil et Kleandro donné positif pour COVID-19 dans les tests qui ont été effectués sur tous les membres du personnel dirigés par Luis Carrión. Les deux footballeurs sont asymptomatiques et en bon état santé, selon le communiqué publié par l’entité albinegra.

Dans la section sportive, le positif de Gil et Kleandro Cela n’influence pas l’équipe que Carrión pourrait présenter contre le CD Mirandés lundi prochain. Le premier, fixé tout au long du parcours, allait être suspendu pour sanction et le second n’a pas compté jusqu’à présent dans le championnat et fait partie des joueurs qui cherchent une issue sur ce marché hivernal.

Elady, mis en quarantaine

Avec les points positifs de Kleandro et Nacho Gil, le Le FC Cartagena en compte trois jusqu’à présent cette année depuis précédemment donné Elady. L’ailier andalou, qui a raté le match contre le CD Tenerife la veille, toujours en quarantaine et quand le 10 jours à compter de votre positif vous devrez subir une nouvelle PCR. S’il est négatif, il retournera au travail avec le groupe et sinon, il devra attendre encore deux jours pour un nouveau test.

En outre, rappelez-vous que Bulka a montré des “valeurs positives” dans les analyses effectuées en Pologne pour rentrer à Carthagène après les vacances de Noël. Le but polonais, déjà avec des valeurs négatives, a pu rentrer en Espagne et s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers.