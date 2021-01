COVID-19 :

Une vocation confrontée à la peur du covid-19 3:35

. – Alors que de nombreuses personnes reportent les soins médicaux nécessaires en raison de la pandémie, les professionnels de la santé craignent que leurs patients ne tombent malades ou même meurent d’autres causes.

Environ 25% des Américains ont déclaré qu’eux-mêmes ou un membre de leur ménage avaient retardé les soins médicaux au cours du mois dernier en raison du coronavirus, selon une étude de décembre de la Kaiser Family Foundation. Un rapport antérieur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a révélé que 41% des Américains ont retardé les soins médicaux, dont 12% qui ont reporté les soins pour urgence ou urgence.

Nous avons parlé avec le Dr Leana Wen, analyste médicale CNN, médecin d’urgence et professeur invité à la George Washington University Milken Institute School of Public Health, pour lui demander quels rendez-vous peuvent être reportés et lesquels ne le peuvent pas, et quoi des précautions doivent être prises par les personnes lorsqu’elles consultent leur médecin.

CNN: Pourquoi certaines personnes reportent-elles leurs soins médicaux? C’est un problème?

Dr Leana Wen: Je comprends certainement pourquoi certaines personnes ont reporté leurs rendez-vous médicaux. Dans de nombreuses régions du pays et dans le monde, les niveaux de propagation du nouveau coronavirus sont très élevés. Les gens peuvent être préoccupés par le fait de contracter un coronavirus lorsqu’ils sortent. De plus, certains hôpitaux submergés par les patients atteints de COVID-19 ont reporté les chirurgies électives et certains médecins ont même annulé les rendez-vous de routine. Les patients peuvent ne pas toujours savoir quand la montée du nouveau coronavirus est terminée et que leurs rendez-vous peuvent reprendre.

Cela pourrait être un problème. Je suis préoccupé par le fait que de nombreux patients se retrouvent sans les soins dont ils ont besoin pour leurs problèmes médicaux actuels, il est donc important que les gens contactent leurs médecins. De nombreuses affections nécessitent une surveillance continue, telles que l’hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques. S’ils ne sont pas surveillés d’aussi près, ils pourraient s’aggraver et conduire à des problèmes pires qui auraient pu être évités. Il n’est pas bon que les enfants prennent du retard dans leur calendrier de vaccination. Ceux qui ne subissent pas de dépistage du cancer pourraient se retrouver avec un diagnostic plus tardif et des résultats pires. Il est important de suivre les rendez-vous médicaux de routine.

Mourir seul, le visage le plus sombre de la pandémie 4:55

CNN: Comment les gens peuvent-ils décider s’ils peuvent reporter une date?

Loupe: Voici quelques trucs à prendre en compte. Y a-t-il une alternative au déplacement en personne? De nombreux cabinets de médecins proposent des soins à distance en option. Vous pourrez peut-être parler à votre médecin sans avoir à vous rendre physiquement au cabinet. Beaucoup pourrait être fait virtuellement. Par exemple, ils peuvent vérifier leur tension artérielle ou leur glycémie à la maison et dire à leur médecin ce qu’ils trouvent, et ils peuvent ajuster leurs médicaments ou d’autres traitements par téléphone ou par le biais d’un rendez-vous virtuel. De nombreuses visites de santé mentale peuvent être effectuées entièrement grâce à des soins à distance.

S’il y a des choses que vous devez faire en personne, voyez si vous pouvez combiner les visites. Vous pouvez subir un examen des seins, des analyses de sang et un vaccin contre la pneumonie. Vous pouvez tout faire en même temps. Réduisez votre risque global si vous pouvez avoir moins de visites.

Vous pouvez vivre dans une partie du monde qui traverse une période particulièrement difficile avec le coronavirus. Si tel est le cas, parlez à votre médecin de ce qui est essentiel à faire maintenant par rapport aux choses importantes qui pourraient attendre quelques mois. Pour chaque personne, cela pourrait être différent. Une personne qui a besoin de beaucoup de tests pour une maladie cardiaque peut avoir besoin de le faire maintenant, mais peut-être que cette personne pourrait attendre une coloscopie qui pourrait être effectuée lorsque les infections sont en baisse. Une autre personne peut avoir des antécédents de cancer du côlon et la coloscopie ne doit pas être retardée. C’est une bonne idée d’entamer ces discussions avec votre médecin dès maintenant.

CNN: Y a-t-il des visites médicales ou des procédures qui ne devraient pas être reportées?

Loupe: Cela dépendra de chaque individu et de ses propres conditions médicales, ainsi que de sa tolérance au risque. En général, je dirais que les vaccinations infantiles et autres vaccinations de routine comme le vaccin contre la grippe ne devraient pas être reportées. Il ne faut pas non plus reporter le traitement d’affections pouvant mettre la vie en danger.

Je ne peux pas non plus insister assez sur cela: ne retardez pas les soins d’urgence. Si vous ressentez des douleurs thoraciques, un essoufflement, une faiblesse soudaine des bras ou des jambes et d’autres symptômes similaires, vous devez vous rendre aux urgences de votre hôpital local. Si vous étiez normalement allé aux urgences sans le coronavirus, allez aux urgences maintenant. Les salles d’urgence des hôpitaux ont des protocoles de triage et également des protocoles de contrôle des infections. N’hésitez pas à venir si vous avez besoin de soins d’urgence. Il serait tragique que les gens évitent d’aller aux urgences parce qu’ils ont peur de contracter un coronavirus, pour mourir à la maison.

Rappelez-vous également que Covid-19 provoque des maladies plus graves chez les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. Traiter et optimiser ces conditions devrait être une priorité en soi, mais les traiter ne pourrait pas vous prédisposer à des effets encore plus graves du COVID-19. C’est une autre raison de continuer à rechercher des soins médicaux même avec une grande quantité de coronavirus.

Nouveau record d’hospitalisations aux États-Unis en raison du covid-19 0:27

CNN: Quelles précautions les gens devraient-ils prendre s’ils se rendent chez leur médecin?

Loupe: Vous devriez demander avant de partir quelles sont les procédures pratiquées par le cabinet du médecin. De nombreux endroits ont plusieurs protocoles qui nécessitent des masques et une distanciation physique; exiger une vérification préalable des symptômes; ne pas autoriser les autres visiteurs; et renforcer la distanciation physique.

Demandez ce qui se passe lorsque vous entrez. Comment fonctionne l’attente? Idéalement, le temps passé dans la salle d’attente pendant que vous êtes à l’intérieur avec d’autres personnes sera aussi court que possible. Certains médecins vous demanderont d’attendre dans votre voiture ou à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils soient prêts à vous soigner, puis ils vous précipiteront dans une salle d’examen. D’autres ont des salles d’attente qui ont renforcé l’éloignement physique et une bonne ventilation.

Assurez-vous de toujours porter un masque de bonne qualité, au moins un masque chirurgical à trois couches ou un masque N95 ou KN95. Apportez votre propre eau, mais essayez de ne pas retirer votre masque à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Les bureaux devraient avoir beaucoup de désinfectant pour les mains, mais apportez le vôtre et utilisez-le après avoir touché des surfaces fréquemment utilisées, telles que des poignées de porte.

Demandez également si la visite en personne est absolument nécessaire. Pouvez-vous faire beaucoup de choses au téléphone, y compris parler au médecin? Peut-être que tout ce que vous avez à faire lorsque vous vous présentez est une prise de sang ou une procédure. Pouvez-vous vous inscrire à l’avance pour minimiser les contacts en personne?

CNN: Que dites-vous aux gens qui préfèrent attendre d’être vaccinés avant d’aller chez le médecin?

Loupe: Cela pourrait être une décision raisonnable, selon la raison pour laquelle vous allez chez le médecin et le temps que vous devez attendre pour vous faire vacciner.

Disons que vous n’avez rien d’urgent pour le moment et que vous pouvez presque tout réparer grâce à des soins médicaux à distance. Vous n’avez peut-être besoin que d’un nettoyage dentaire de routine et de votre contrôle annuel de cholestérol. Disons aussi que vous êtes un travailleur essentiel, que vous avez plus de 65 ans et que vous pourrez probablement recevoir le vaccin dans les prochains mois. Si tel est le cas, vous devriez en parler à votre médecin, mais il peut être judicieux de vous faire vacciner d’abord, puis de respecter vos rendez-vous de routine.

Si vous n’êtes pas susceptible de vous faire vacciner avant la fin du printemps ou le début de l’été, il est un peu long de reporter vos rendez-vous réguliers. Il est probablement préférable d’aller maintenant et de regrouper tous les tests et procédures en personne en une seule visite.

En général, si vous avez des conditions médicales persistantes qui nécessitent une visite en personne, et certainement si vous avez un problème urgent, vous devriez aller chez le médecin. Suivez toutes les précautions pour réduire le risque. Le coronavirus est l’une des raisons pour lesquelles les gens peuvent tomber malades et souffrir de problèmes de santé, mais ils doivent également prendre soin de leur santé dans tous les autres aspects.