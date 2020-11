COVID-19 :

le Deuxième arrêt B quitte le week-end sans presque aucune réunion et donne la première pause à un Des sports qui vit sur des montagnes russes depuis l’été. L’affaire Fuenlabrada, l’incertitude de la pré-saison et un début de championnat rempli de pression ont maintenant un point et à part, avec le premier double jour de repos pour l’équipe depuis que le ballon a officiellement commencé à rouler. Bien sûr, les joueurs de Depor font face à un match tout aussi important: ne pas attraper le coronavirus.

Fernando Vázquez lui a donné gratuitement jusqu’à mardi leurs joueurs après la dernière séance de samedi. Et sûrement le coach a répété à ses élèves une phrase qu’il avait déjà laissée en public avant le duel avec Coruxo: “Ne pas vous infecter est quelque chose qui peut déjà donner des points”. Il s’attend à ce que les joueurs restent aussi responsables qu’ils l’ont été jusqu’à présent, avec un seul point positif depuis leur retour au travail fin août.

Vázquez est conscient de l’importance de rester à l’écart du coronavirus. Principalement pour la santé des joueurs, mais aussi pour affronter la concurrence avec le maximum de garanties. Jusqu’à maintenant, le sous-groupe Depor est le seul dans lequel tous les matchs ont été joués et il n’y a pas eu d’annulations.

Un protocole renforcé

Cette rupture coïncide également avec le renforcement du protocole pour Second B et autres compétitions que la RFEF a approuvé cette semaine. Désormais, les équipes devront effectuer un test PCR entre 72 et 48 heures avant tous les matches, avec pour conséquence que “toute équipe qui ne présente pas le nombre minimum de joueurs avec un résultat négatif aux tests obligatoires, ne pourra pas jouer le match, devant être suspendue par l’arbitre du match et l’indiquer dans les minutes”, comme indiqué dans la circulaire 30 envoyée par la Fédération elle-même.

Et c’est que jusqu’à présent, l’apparition de positifs suppose que les matchs sont reportés pour les jouer plus tard, mais au fur et à mesure que la saison avance et que le calendrier se resserre, il est possible que les équipes aient à jouer avec les footballeurs dont elles disposent: “La suspension du match par l’arbitre en raison du fait que les joueurs d’une équipe n’ont pas réussi les tests obligatoires ou ne les ont pas passés dans le nombre minimum de joueurs qui doivent jouer le même, implique la perte du match. S’ils étaient les deux équipes, les deux sont considérés comme perdus. “