COVID-19 :

Les Les New-Yorkais ne pourront pas consommer a l’interieur de pubs et Restaurants Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a justifié cette décision en raison de l’augmentation des infections de COVID-19[feminine et les hospitalisations.

Les hospitalisations ne se sont pas stabilisées et avec l’augmentation du taux d’infection et de la densité à New York, cela signifie que la consommation intérieure pose un risque très élevé », a déclaré le gouverneur, qui a insisté sur le fait que la consommation continuerait d’être autorisée. la consommation sur les terrasses et la livraison de nourriture à domicile.

Depuis le 30 septembre dernier, les habitants de la ville pouvaient servir de la nourriture et des boissons à l’intérieur, bien que la capacité maximale ait été réduite à 25 pour cent de sa capacité.

Cette mesure visait à compenser la baisse de clientèle provoquée par la baisse des températures en ville, qui n’invite pas à la consommation à l’étranger.

Cuomo a fait cette annonce lors de sa conférence de presse quotidienne dans laquelle il a assuré que le taux de transmission de la maladie était de 1,3% et celui des personnes testées positives au COVID-19 à 4,98%.

Le gouverneur a expliqué qu’entre le 10 novembre et le 10 décembre, le nombre de personnes hospitalisées dans l’État est passé de 1 540 à 5 159.

Il a également révélé que selon les dernières données collectées, les restaurants et les bars sont le cinquième endroit où le plus d’infections se produisent, avec un total de 1,43% des cas.

Cependant, il a souligné que l’objectif principal, de loin, est les foyers et les rassemblements sociaux qui, selon les informations qu’il a partagées, sont à l’origine de 73,84% des infections. Viennent ensuite les services de santé, avec près de 8 pour cent des infections; les étudiants de l’enseignement supérieur avec 2,02 pour cent et les professionnels de l’éducation avec 1,5 pour cent.

En outre, il a rappelé que l’Etat a garanti la réception de 170000 doses du vaccin développé par Pfizer dont l’approbation pourrait avoir lieu entre aujourd’hui et demain, et a annoncé que le sérum de prévention COVID-19 développé par Moderna, qui pourrait être approuvé par le La semaine prochaine, New York a la garantie de 346 000 doses, qui devraient arriver d’ici deux semaines.

L’État de New York continue d’être le plus touché dans le pays par la pandémie avec 35 266 morts, la plupart d’entre eux tués dans la première vague, suivis de Texas (23 mille 897), Californie (20 mille 516), Floride (19 mille 591) et Nouveau pull (17 mille 608).

En ce qui concerne les infections, la Californie ajoute un million 467 mille 956, suivie du Texas avec 1 373 146, la troisième est la Floride avec un million 94 mille 697, Illinois Il est quatrième avec 823 mille 531 et New York cinquième avec 743 mille 242.

Avec des informations d’.