COVID-19 :

Les enseignants et les jeunes parents des collèges et lycées de New York ont ​​appelé au retour immédiat en classe de 145 000 élèves supplémentaires

La ville de New York se prépare à rouvrir certaines de ses écoles cette semaine et recevoir environ 190 mille élèves de la petite enfance en classe, au milieu des protestations des parents qui ont demandé ce dimanche aux autorités une date de retour pour les classes intermédiaires et supérieures.

«Nous n’avons pas seulement ouvert nos écoles, nous avons prouvé qu’elles pouvaient être les plus sûres du pays. […] Nous avons prouvé ce que New York fait chaque jour. Nous avons prouvé que ce qui était dit impossible était en fait très possible. “ – @NYCMayor à l’église New Covenant Dominion. pic.twitter.com/hhGIdKi0ZT – Ville de New York (@nycgov) 6 décembre 2020

Après le maire le mois dernier Bill de Blasio annoncer le fermeture des écoles publiques en raison du rebond en cas de COVID-19[feminine, ce lundi les élèves du primaire (du préscolaire à la cinquième) pourront reprendre les cours en présentiel, et le jeudi les élèves de écoles d’éducation spéciale.

Ce dimanche, enseignants et parents de collèges et lycées regroupés sur la plateforme Gardez les écoles de New York ouvertes Ils ont demandé devant le bureau du maire le retour immédiat en classe de 145 000 élèves de la cinquième à la douzième année qui recevaient une formation en présentiel et qui n’ont toujours pas de date de retour.

Parmi les revendications du groupe, certains parents ont dit que leur travail est essentiel, donc ils ne peuvent pas surveiller leurs enfants à la maison, et ils ont considéré que l’enseignement à distance est élitiste; tandis qu’un professeur de mathématiques chevronné a assuré que les élèves ont du mal à apprendre à distance et «souffrent beaucoup».

La ville s’est concentrée sur la distribution d’appareils électroniques afin que les étudiants aient accès au classes à distance, mais environ 60000 ont besoin tablettes ou ordinateurs portables, selon Département de l’éducation.

Au cours des dernières 24 heures, la Big Apple a enregistré 2264 nouveaux cas de COVID-19[feminine et 165 hospitalisations liées, alors que le taux de positivité – positif dans le total des tests effectués – au cours de la dernière semaine est de 5,12%, selon le maire De Blasio.

Mise à jour d’aujourd’hui sur les chiffres: Sur les 205 832 tests signalés hier, 9 702 étaient positifs (4,71% du total). Le total des hospitalisations est de 4442. Malheureusement, il y a eu 56 morts par COVID hier. pic.twitter.com/E5CMZ5eD0l – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 6 décembre 2020

L’arrivée de cet indicateur à la limite de 3% a déclenché la fermetures d’écoles le mois dernier, et maintenant qu’il ne sera plus pris en compte, les parents doivent autoriser leurs enfants à passer des tests dans les écoles, puisque 20% des élèves et des travailleurs seront testés chaque semaine.

L’Etat de New York, qui fait partie de ceux dont la situation est la plus contrôlée dans le pays, mais qui enregistre des flambées, avait un taux de positivité de 4,71% samedi, avec environ 9 700 infections, ont rapporté les autorités aujourd’hui.

«Nous surveillons de près la capacité des hôpitaux et avons mis en place des mesures pour nous assurer que les hôpitaux ont ce dont ils ont besoin. La lumière au bout du tunnel est le vaccin et il arrive, mais d’ici là, nous devons être disciplinés », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo.

Cuomo, dans un article publié samedi dernier par le journal Newsday, a demandé de prendre l’exemple de écoles parce que suivre les mesures de prévention et leurs taux d’infection sont inférieurs à ceux de la communauté environnante.

Avec des informations d’.