COVID-19 :

Ce lundi, on savait que Moderna a développé un vaccin contre le coronavirus avec une efficacité de 94,5%. Juan Andres, Directeur des opérations techniques et de la qualité de la société pharmaceutique, a accordé une interview à Antena 3 Noticias et a annoncé que le vaccin pourrait arriver en Espagne début 2021.

“Étaient en attente de signer un contrat avec l’Union européenne et quand cela arrive, et nous recevons l’approbation du Agence européenne des médicaments, nous serons prêts à commencer à fournir. Cela peut se produire dès que début 2021. Nous allons avoir deux chaînes d’approvisionnement distinctes, une aux États-Unis et une en Europe pour la communauté internationale “.

Publication dans des revues scientifiques

Demandé pourquoi les résultats des vaccins n’ont pas été publiés dans des revues scientifiques, le responsable a précisé dans le support précité que les données lui ont été communiquées hier: “Le comité qui suit la clinique c’est un comité externe avec des experts et il nous l’a communiqué hier dimanche “.

“Ces données ils seront publiés dans des revues scientifiques. En ce moment, nous transmettons ces données aux autorités sanitaires, qui sont ceux qui doivent approuver le produit pour être mis sur le marché “Ajouta Andres.

En ce qui concerne la effets secondaires que certains volontaires ont souffert, a révélé que “sont de nature légère ou modérée. Et les effets de grade 3, qui sont les plus sévères, sont la douleur au site d’injection, douleur dans le corps, les articulations, les maux de tête “.

Faites confiance au vaccin

Plus tard, il est passé par les microphones de Cadena Ser, où il a expliqué que en principe, la distribution se fera via Rovi en Espagne et la société Lonza de la Suisse. De plus, il était impressionnant par l’efficacité du vaccin: “Je vais le mettre sur moi-même, ma femme, mes enfants et mes parents. Je dirais aux gens qu’il y en a moins et qu’ils ont confiance.”

Dans la même station, il a confirmé que le remède est efficace chez les personnes les plus vulnérables: “Bien sûr. Nous avons fait de gros efforts pour faire en sorte que les personnes représentées au procès soient des personnes vulnérables. Sur les 95, 15 ont plus de 65 ans. Nous incluons personnes d’ethnies diverses, de sorte qu’il puisse être une représentation assez fidèle du diversité sociale “.