Le secrétaire à la Santé a déclaré que la pandémie était en train de diminuer et le président a déclaré qu’elle était sous contrôle; mais les chiffres officiels disent le contraire

Il y a quelques jours, le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, a déclaré le matin que la pandémie était en baisse, et le Président Il a répété à maintes reprises qu’il était sous contrôle, alors que la réalité dit le contraire.

Citant des chiffres officiels, mardi et mercredi, les chiffres étaient contagions les plus élevées, au-dessus de 10 mille, brisant la marque du 1er août de 9 mille 556 et aussi la marque de mort avec 858 mercredi.

Mardi, les cas ont augmenté de 10 794, le plus haut sommet de toute l’année, mercredi de 10 335 et hier de 8 107, pour ajouter un million 78 000 594. La référence était le 1er août avec 9 000 556.

Quant aux décès, en supprimant le chiffre exceptionnel de 2000 789 du 5 octobre pour ce qu’ils appelaient association méthodologique, le pire jour a été le 1er septembre avec 827, qui ont été dépassés mercredi avec 858, le nombre record. Mardi, ils ont ajouté 813 et la nuit dernière 645 pour atteindre 103000 597, la quatrième place mondiale, seulement après États Unis, Brésil et Inde.

Une confirmation est ce qui est déclaré par Hugo Lopez-Gatell, qui a déclaré que Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro et Mexico sont sur une tendance à la hausse et sont très proches du feu rouge. Cela ne diminue pas, au contraire.

Dans le cas de Mexico, l’aggravation est confirmée par les appels et les avertissements de Claudia Sheinbaum sur l’augmentation de la demande de lits, des cas et des décès.

Dans ces conditions, ils ne peuvent pas nous dire que nous allons bien quand nous allons mal, que la courbe s’aplatit quand elle monte, que nous descendons quand nous montons et qu’elle est sous contrôle lorsque les cas et les décès se propagent.

Et ici, ils ne peuvent pas prétendre avoir d’autres données parce que ce sont les leurs, les fonctionnaires.

RETOURS

INSENSÉ. Gerardo Fernández Noroña, représentant de la PT avant l’INE, il a refusé de mettre le masque pendant la Conseils généraux hier, comme l’exige le protocole, car quand il parle, il boit beaucoup d’eau et il ne peut pas l’enlever et la remettre. Lorenzo Cordova il a décrété une pause pour ceux qui voulaient suivre la réunion à distance pour le faire et l’a laissé seul;PRESQUE. Le président du Mexique a moins de temps pour saluer le président élu de États Unis. Trump a donné le premier signal hier en disant que si le collège électoral vote pour Joe Biden le 14 décembre, il partira. Mais il a de nouveau signalé une fraude. Le changement de gouvernement a lieu le 20 janvier; OuiBRUNETS. À Morena, les tribus continuent de régner. Au cri de non à la coalition! Ils ont rejeté l’inscription de l’ancienne PRI Clara Luz Flores lorsque Mario Delgado a dirigé une réunion avec les candidats pour rester dans la méthode d’enquête pour choisir leur candidat au gouvernement de Nuevo León. C’est dans sa nature, à mardi, mais en privé