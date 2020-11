COVID-19 :

le vie nocturne Il fait face à sa campagne de Noël la plus atypique sans fêtes ni réveillon du Nouvel An en raison des restrictions provoquées par le “ verrou ” dans le secteur depuis mars dernier dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus. Selon le secteur, plus de 70% des discothèques, salles de danse et bars à cocktails fermeront avant le 31 décembre, ce qui signifie que plus de 17 000 entreprises fermeront définitivement leurs portes.

OKDIARIO a assisté à la manifestation des entrepreneurs de la vie nocturne devant le ministère des Affaires économiques, le portefeuille de Nadia calviño, dans laquelle le président de l’Association des hommes d’affaires nocturnes de la Communauté de Madrid, Vicente Pizcueta, a accusé durement l’absence d’aide du gouvernement de Pedro Sánchez: “Il est inconcevable que Sánchez permette la destruction de la vie nocturne étant donné que c’est l’un des secteurs de référence en Espagne.”

«La vie nocturne est la principale victime économique de la crise des coronavirus en raison des mesures restrictives imposées par le gouvernement de Pedro Sánchez, les entreprises ont besoin de mesures qui gèlent l’économie des entreprises qui maintiennent des dépenses fixes supérieures à celles 150 millions d’euros mensuel fixé au niveau sectoriel sans aucun type de revenu », explique Pizcueta. Concrètement, ils vont de 7 500 euros par mois pour les bars à musique à 25 000 euros pour les salles de concert et les discothèques.

Face à ce scénario, ils appellent à un plan de sauvetage urgent pour éviter la disparition d’un secteur stratégique pour l’image de marque et l’attraction touristique de l’Espagne, qui emploie 270 000 salariés. “Si l’aide n’arrive pas de toute urgence, des milliers d’emplois seront détruits”, prévient-il le gouvernement. Pedro Sanchez.

«Sans plan de sauvetage, plus de 95% des entreprises nocturnes vont baisser, la plupart des discothèques, bars à cocktails et dancings étant vides depuis mars dernier en raison du manque d’activité, alourdi par les mesures restrictives du ministère de la Santé , qui ont criminalisé la vie nocturne », explique-t-il. Un scénario qui pourrait être encore aggravé si l’aide directe n’arrive pas avant la fin de l’année.

Le fardeau des loyers

Les locations ils sont devenus le principal problème des entrepreneurs de la vie nocturne. Plus précisément, près de 33% des coûts fixes des locaux sont associés aux loyers qu’ils doivent payer. «Si l’on tient compte du fait que le prix moyen de location des clubs est compris entre 10 000 euros et 25 000 euros; et les bars à cocktails entre 2.500 euros et 5.000 euros, cette dépense des lieux de divertissement représente une dépense mensuelle de plus de 52,5 millions d’euros – un tiers des 150 millions d’euros de charges fixes qu’ils doivent traiter mensuellement des affaires de la vie nocturne- «, calculent-ils.

De son côté, elle prévient que «si le gouvernement n’approuve pas un nouveau décret qui fixe les conditions de mise en œuvre des remises et accords entre propriétaires et locataires, en tenant compte du fait que les entreprises du secteur qui ont dû faire face à neuf mensualités de leur loyers, et lorsqu’il reste des mois pour reprendre leur activité, seulement 6,72% des entreprises, 1101 locaux au total, ils peuvent être sauvés car ils sont les seuls à avoir un bien en leur possession ».

Mesures urgentes

Face à ce scénario, ils se sont posés devant le Ministère des affaires économiques la suspension de tous les types d’impôts tels que les paiements aux comptes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les paiements trimestriels de TVA, les cotisations des travailleurs indépendants et les cotisations sociales des travailleurs auxquels les entreprises doivent faire face, avant une situation insoutenable ».

«Ainsi que la nécessité d’exiger l’extension des lignes de Crédit ICO pour le secteur des loisirs et du divertissement, avec 100% de garanties publiques et 0% d’intérêt pour protéger les PME des pratiques abusives des institutions financières dans un secteur qui manque de ressources pour garantir leurs prêts “, ils demandent.

De leur côté, ils exigent que Sánchez agisse comme le reste de ses homologues européens: «Il est inconcevable qu’après presque 9 mois, le gouvernement espagnol n’ait pas de plan pour garantir la survie de la principale victime économique de la crise du coronavirus, et soit en utilisant le modèle allemand qui couvre 75% du chiffre d’affaires 2019, soit les Français avec des contributions directes de 500 euros par travailleur, entreprise et mois, l’Espagne doit répondre aux conditions extrêmes auxquelles le secteur est confronté ».