COVID-19 :

Le secteur de vie nocturne continue de souffrir devant les effets de la crise des coronavirus. Les discothèques, bars à cocktails et salles de danse font face à leur campagne de Noël la plus compliquée en raison de l’imposition de nouvelles restrictions pour freiner les infections au COVID-19 au mois de décembre. Un scénario qui fera perdre aux entreprises 30% de leur chiffre d’affaires annuel, ce qui équivaut au montant enregistré par ce type de locaux uniquement au mois de décembre de l’année précédente en raison de la campagne de Noël – caractérisée par des dîners d’entreprise. , repas de famille et cadeaux de réveillon du Nouvel An.

Ceci a été confirmé par des sources proches de la situation à ce journal: «Le secteur de la vie nocturne n’entrera pas dans la facturation qu’il a l’habitude d’enregistrer au mois de décembre en raison des effets des restrictions qui ont pleinement pénalisé les bars à cocktails, salles de danse et discothèques. Plus précisément, ils perdront 7 milliards d’euros au milieu de la campagne de Noël – mois de décembre – où les hôteliers avaient tous leurs espoirs épinglés après des mois avec la caisse à zéro et le store baissé ».

«Le secteur facturé l’année précédente 22,4 milliards d’euros, ainsi perdre 30% de son chiffre d’affaires annuel se traduit par une entrée de 7 milliards d’euros de moins dans un contexte de crise économique dérivée des effets de la crise des coronavirus. Face à ce scénario, ils demandent un sauvetage urgent pour éviter une avalanche de fermetures de bars à cocktails, dancings et discothèques avant la fin de l’année, entraînant des milliers d’emplois utilisés par la vie nocturne -270.000 emplois- .

Ils demandent un sauvetage

Cependant, les hommes d’affaires du secteur continuent sans être informés du plan d’aide à l’hôtellerie et à la vie nocturne, qui a accumulé un mois de retard depuis le Premier ministre, Pedro Sanchez, a promis son lancement à La Rioja “imminemment”. Une promesse également faite par le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, le 28 octobre, malgré le fait que les propriétaires de ce type d’entreprise «n’en peuvent plus».

Face à cette situation, ils critiquent que «le gouvernement de Pedro Sanchez a attendu dix mois pour mettre en œuvre un plan de sauvetage pour le secteur de la vie nocturne, tandis qu’en Espagne, plus de 200 entreprises du secteur ferment chaque jour en raison des effets de la pandémie. Cependant, ils assurent que la situation pourrait empirer encore plus si les mesures n’arrivent pas de toute urgence -avant la fin de l’année-, puisque jusqu’à 95% des entreprises liées à la vie nocturne peuvent tomber.

“Les hommes d’affaires espagnols ont besoin de mesures économiques fortes pour geler l’économie de certaines entreprises qui continuent de payer des dépenses sans revenus afin d’éviter une destruction massive du tissu productif espagnol”, expliquent-ils.

Une situation qu’ils ont déjà transmise au président du gouvernement, Pedro Sanchez, dans une lettre demandant une réunion à laquelle il n’a pas été répondu depuis mars dernier, malgré la situation critique que vivent les discothèques, les salles de danse et les bars à cocktails depuis que la crise du coronavirus a commencé à donner son premier queue au mois de mars.

Pendant ce temps, les groupes parlementaires de PP et Vox -Alors qu’OKDIARIO avançait, ils se sont réunis il y a des semaines au Congrès des députés avec les principaux représentants de l’association patronale de la vie nocturne pour recueillir les besoins d’un secteur gravement touché par les effets de la crise des coronavirus sur l’économie.

Mesures pour arrêter les mises à pied et les fermetures

Face à ce scénario, ils demandent «de suspendre l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, les versements trimestriels de T.V.A., les cotisations des indépendants, les cotisations sociales des travailleurs, ainsi que la nécessité d’exiger l’extension des lignes de crédit de l’Institut Officiel du Crédit (ICO) spécifiques au secteur des loisirs et du divertissement, comptant sur 100% de garanties gouvernementales et avec un intérêt de 0% ».

Alors que l’Espagne n’a toujours pas de solution pour un secteur qui occupe près de 2% du produit intérieur brut (PIB) national

Pendant ce temps, les entrepreneurs de la vie nocturne regardent les homologues de Pedro Sánchez qui ont accompagné les restrictions sur la vie nocturne de mesures économiques pour éviter une avalanche de licenciements et une fuite des fermetures d’entreprises. Concrètement, le modèle allemand couvre 75% du chiffre d’affaires de 2019, ou les Français apportent des contributions directes de 500 euros par travailleur, entreprise et mois, tandis que l’Espagne continue sans solution pour un secteur qui occupe près de 2% du Produit Intérieur Brut (PIB) nationale.