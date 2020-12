COVID-19 :

En ce 2020, attend un Noël atypique, marqué par des restrictions similaires à celles qui ont joué pendant une grande partie de l’année. Les gens limitent les rencontres avec nos proches, couvre-feu nocturne, fermeture du périmètre des communautés vague annulation des défilés des rois sont quelques-unes des mesures que le gouvernement a acceptées pour réduire la mobilité et l’interaction sociale à ces dates.

Sans aucun doute, les enfants seront les plus grands perdants ce Noël. En plus de ne pas voir Melchor, Gaspar et Baltasar arriver dans leurs chars avec les cadeaux, ils ne pourront pas profiter de cette année Cortylandia, l’un des symboles les plus traditionnels de Noël à Madrid. Le centre de divertissement a également dû suspendre, pour la première fois depuis 1979, son installation pour des raisons de sécurité, car il a généré grandes foules de personnes.

Grand panneau lumineux

Cortylandia accueille depuis 42 ans l’un des spectacles les plus caractéristiques du Noël de Madrid. Il a diverti les petits et les adultes avec les performances proviennent de personnages et d’histoires. Cependant, cette année, l’étonnante décoration a été remplacée par un immense panneau lumineux dans lequel vous pouvez lire “Bonne fêtes”. Selon des sources consultées par Europa Press, la décision des responsables est ferme et a été prise en prévision de “Ne pas pouvoir contrôler la capacité”, ni garantir la distance de sécurité physique. “Cette année sera différente, mais Cortylandia reviendra et les habitants de Madrid apprécieront à nouveau sa musique et son animation”, a écrit le conseiller du Centre, José Fernández, sur Twitter le mois dernier.