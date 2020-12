COVID-19 :

Ce Noël sera difficile pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui font face à la pandémie avec moins de ressources.

Nous étions avec des familles modestes, qui travaillent la terre, à Homestead. Ils nous ont raconté comment ils sont arrivés à cette date entre le manque de ressources financières et, dans de nombreux cas, de travail. Un moment qu’ils ont défini comme triste. Ce Noël pour eux, il aura un goût doux-amer.

Maria Barragán, résidente de la ferme, travaille à l’Association des travailleurs agricoles de Floride: «Parfois, ce n’est pas seulement une charrette pour un garçon, ce n’est pas une poupée pour une fille. Ce n’est pas le jouet que vous allez lui donner, mais la joie qui rassemble la famille ».

Ce sera un Noël sans nombreuses rencontres. Sans aucun doute la plus étrange de nos vies.

C’est que la pandémie a tout changé, et pour les plus humbles, la tristesse augmente avec l’amertume de passer Noël en réclusion.

Virginia Solares, travailleuse rurale de Homestead, déclare: «À cause de la pauvreté, nous n’avons pas eu un joli Noël. Eh bien, d’une certaine manière oui, parce que nous étions ensemble. Nous avons fait du rosbif et nous avons vécu ensemble. Mais maintenant, nous ne pourrons plus le faire ».

Presque au bord des larmes, Virginie n’a qu’un seul souhait dans son cœur lorsqu’elle pense à la grande famille qu’elle a laissée au Mexique il y a 20 ans pour venir travailler aux États-Unis.

Melda est d’origine guatémaltèque et a 9 enfants. Le plus vieux de 19 ans et le plus petit de 1 an et 3 mois. Il a ensaché la goyave et travaillé la terre, à Homestead, mais elle est inoccupée depuis 6 mois. Il reconnaît qu’à cause du virus, ce sera son pire Noël et cela le touche.

Une situation qui n’est pas étrangère aux membres de la Farmworkers Association of Florida qui aident leur communauté avec les dons qu’ils reçoivent.

«De nombreuses familles pour la cause de la pandémie seront seules», disent-ils.

Sans aucun doute, nos aînés attendaient Noël pour se retrouver et être avec la famille. Ressentant cette proximité qui nous distingue en tant qu’hispaniques, cette fois nous ne pourrons pas l’avoir et cela peut nous faire nous sentir mal, mais c’est nécessaire pour la sécurité de tous.