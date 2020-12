COVID-19 :

Le norovirus est défini par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) comme une inflammation de l’estomac ou des intestins, provoquant ainsi une gastro-entérite aiguë. La contagion, qui peut provoquer des vomissements et de la diarrhée, affecte le plus gravement les jeunes enfants et les personnes âgées.

Le norovirus a la capacité de se propager très facilement. La contagion peut survenir en consommant des produits infectés, en touchant des surfaces contaminées ou en entrant en contact avec une personne infectée par le virus. Une seule particule des milliards qui est libérée lorsque vous tombez malade du virus peut causer la maladie chez n’importe qui.

Les principaux symptômes du norovirus sont la diarrhée, les vomissements, les nausées et les douleurs à l’estomac, bien qu’ils puissent également être accompagnés de fièvre ou de maux de tête et de courbatures. Les symptômes les plus fréquents peuvent provoquer une déshydratation chez le patient, par conséquent,Bien qu’il n’y ait toujours pas de médicament spécifique pour traiter l’infection, le CDC recommande de boire beaucoup de liquides pour remplacer les pertes causées par les vomissements ou la diarrhée.

Pour éviter la propagation du norovirus, le CDC recommande des mesures similaires à celles utilisées pour ralentir la propagation du coronavirus. Il est essentiel de se laver souvent les mains et de nettoyer ou désinfecter les surfaces avec lesquelles une personne présentant des symptômes manifestes de la maladie a été en contact. Une autre astuce, plus spécifique, est de bien laver les aliments avant de les manger.

Norovirus en Chine

La semaine dernière, une épidémie de norovirus a affecté 50 enfants dans une école de Zingong, dans la province du Sichuan. Tous sont dans une situation stable, mais au cours du mois dernier, des infections ont été signalées dans plusieurs écoles et universités du pays.