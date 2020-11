COVID-19 :

Norwegian a enregistré une perte nette de 980 millions NOK (91,5 millions d’euros) au troisième trimestre de cette année en raison de l’impact de la crise des coronavirus dans le secteur du tourisme en raison des restrictions de différents gouvernements sur la mobilité, comme l’a rapporté mardi la compagnie aérienne norvégienne à bas prix.

Ces résultats ont été publiés un jour après la décision du gouvernement norvégien de ne pas soutenir financièrement Norwegian pour surmonter le coup économique que la pandémie a engendré, pour lequel l’entreprise est obligée de placer dans un dossier de réglementation temporaire d’emploi (ERTE) à 1600 employés en Norvège et de réduire considérablement la capacité offerte, ce qui implique l’échouement de 15 des 21 appareils avec lesquels la société norvégienne a opéré ces derniers mois. De cette façon, l’entreprise n’opérera que douze itinéraires cette saison d’hiver, tous en Norvège.

«C’est un triste jour pour tout le monde chez Norwegian et je m’excuse sincèrement auprès de tous nos collègues qui seront désormais touchés, mais nous n’avons pas le choix. Avant covid-19, Norwegian employait plus de 10000 personnes, mais dans les mois à venir, il n’y aura plus que 600 collaborateurs », a déploré le PDG de Norwegian, Jacob Schram.

Pour sa part, il a souligné que «nos résultats du troisième trimestre montrent clairement que les effets de la pandémie mondiale de covid-19 continuent d’avoir un fort impact sur nos opérations et notre situation financière. Les changements dans les avis aux voyageurs du gouvernement et les nouvelles restrictions, à la suite d’une deuxième vague d’infections constatée dans de nombreux pays, ont encore contribué à une diminution de la confiance des clients car certaines routes redeviennent non viables, ce qui nous conduit à adapter rapidement notre réseau.

Les voyageurs chutent de 90%

Au troisième trimestre, Norwegian a transporté environ un million de clients, avec une baisse de 91% par rapport à la même période l’an dernier, ce qui montre une légère amélioration par rapport à la baisse de 99% au deuxième trimestre de cette année.

En outre, Norwegian a poursuivi avec succès la conversion de votre dette en capitaux propres et la mise en œuvre d’une série de mesures de réduction des coûts au cours du troisième trimestre pour faire face au succès du COVID-19 dans votre boîte.