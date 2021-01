COVID-19 :

Président de la Fondation Vicente Ferrer (FVF). Anna Ferrer (Essex, Royaume-Uni, 1947) est tombé malade du Covid-19 pendant la pandémie, mais n’a jamais pensé à retourner en Angleterre. «Je suis déjà indien, j’ai la nationalité indienne et je ne déménage pas d’ici. Voici ma maison en Angleterre je serais un étranger»Déclare Ferrer depuis les bureaux de la Fondation à Anantapur.

Rencontré Vicente Ferrer à Bombay (Inde) lorsque je l’interviewais à la fin des années 1960 pour l’hebdomadaire «The Current» parce que le gouvernement indien voulait expulser l’ancien jésuite du pays pour sa défense permanente des plus démunis. “Ce jour-là, il m’a convaincu que s’il n’y a qu’une seule possibilité d’éradiquer l’injustice et la pauvreté dans le monde, nous devons le faire”, détaille-t-il. À 21 ans, il quitte son emploi au journal et rejoint leur cause. Ils ne se sont jamais séparés, ils se sont mariés en 1970 et ont eu trois enfants: Tara, Moncho et Yamuna.

Ferrer avoue qu’après plus de 50 ans de travail en Inde, l’expérience qui l’a rendu le plus heureux est que les ruraux avec lesquels ils travaillent sont maîtres de leur propre vie. «Maintenant, ils me disent qu’ils ne se sentent plus inférieurs devant les gens de hautes castes, mais qu’ils ressentent la même chose. Ils croient qu’ils sont nés égaux et que leurs enfants ont les mêmes capacités et talents que les enfants d’autres castes. Quand ils m’ont dit cela, j’ai vraiment pleuré ».

Quand je suis allée en Inde, Anna, les filles me demandaient tout le temps quand je me marierais parce qu’elles étaient surprises que je ne le sois pas. J’imagine que c’est toujours une question récurrente pour les visiteurs, non?

Oui, bien sûr, c’est qu’en Inde, le mariage est encore quelque chose de très traditionnel, presque comme une routine. Vous avez d’abord une enfance, des années d’études, puis vous vous mariez ou travaillez pendant quelques années, puis vous vous mariez et avez immédiatement des enfants pour devenir plus tard grand-mère. C’est le rythme de l’Inde, donc quand nous avons des visiteurs, la première question qui leur est posée est, en effet, s’ils sont mariés et ont des enfants ou où sont leurs maris, etc. C’est la routine de votre vie.

Mais malgré vos questions sur le mariage précoce, les choses pour les femmes ont évolué là aussi. Auparavant, ils ne pouvaient pas avoir de compte bancaire, par exemple, et maintenant beaucoup ont leur petite entreprise, gèrent leur argent et dirigent le développement de leurs communautés. Comment voyez-vous cette évolution depuis le terrain?

Quand je regarde en arrière, pendant les 20 premières années, les femmes n’avaient pas voix au chapitre, ni à la maison ni dans leur communauté. En fait, les familles ne les ont même pas reconnues comme faisant partie de leur famille, mais elles sont nées et ont immédiatement pensé que cette fille faisait partie de la future famille de leurs maris. Pas le vôtre! En fait, si je demandais à une famille combien d’enfants elle avait, elle n’avait que des garçons, pas des filles. Mais aujourd’hui, beaucoup de progrès ont été accomplis et ce sont les femmes rurales qui sont à l’avant-garde de ces progrès. Ce sont des femmes très fortes, avec un grand caractère et de grandes capacités.

J’imagine qu’il y en a beaucoup, mais quelle est l’expérience qui vous a fait le plus heureux?

Il y a beaucoup de! Mais, regardez, l’année dernière, alors que nous fêtions les 50 ans de la Fondation, je parlais aux habitants des villes avec lesquelles nous travaillons et ils m’ont dit qu’aujourd’hui ils ne se sentent pas inférieurs devant les gens de haute caste, mais qu’ils ils ressentent la même chose. Ils croient qu’ils sont nés de la même manière et que leurs enfants ont les mêmes capacités et talents que les enfants des autres castes. Mais, en plus, ils m’ont dit qu’ils avaient finalement le sentiment de contrôler leur propre vie. D’une manière ou d’une autre, ils ont écrit leurs propres histoires sur une feuille de papier vierge et pour moi, le fait qu’ils ressentent la même chose et qu’ils contrôlent leur vie sont des raisons de continuer à travailler jour après jour.

C’est très excitant de t’entendre le dire, Anna.

C’est très excitant! Quand ils m’ont dit cela, la vérité était que mes larmes sont tombées parce qu’ils travaillent depuis plus de 50 ans! Ils vivaient en esclaves dans ce système de castes, ils se sentaient inférieurs et maintenant qu’ils se sentaient égaux, je ressentais un immense bonheur.

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu Vicente Ferrer parler à Mumbay?

Vous me parlez d’il y a de très nombreuses années !! (Rires) Je l’ai rencontré dans une interview, comme celle que nous faisons maintenant, parce que Vicente avait des problèmes avec le gouvernement indien et il y avait toute une campagne montée avec des milliers de personnes pour qu’ils ne l’expulsent pas du pays. Je n’avais que 20 ans et je travaillais comme journaliste à “ The Current ” et j’étudiais l’après-midi, et dans cette conversation avec Vicente, j’ai immédiatement vu qu’il avait beaucoup de charisme et beaucoup de force pour convaincre les gens et nous faire voir que notre la responsabilité est de faire de ce monde un meilleur espace, nous ne pouvons pas laisser toute la responsabilité aux gouvernements. Il m’a convaincu, alors ce même mois j’ai quitté mon emploi au journal pour rejoindre sa campagne. Plus tard, lorsque le gouvernement a accepté le retour de Vicente, je suis allé avec lui et j’ai été le premier volontaire. Il m’a convaincu que s’il n’y a qu’une seule possibilité d’éliminer les injustices et la pauvreté dans le monde, nous devons le faire. Il m’a convaincu ainsi que beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent!

Aujourd’hui, combien de personnes collaborent avec la Fondation?

Tant! Non seulement en Inde, mais aussi en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, etc. Il y a plus de 300 000 personnes qui soutiennent la Fondation et croient en notre travail.

Il dit que tant qu’il y aura de la souffrance dans le monde, vous continuerez à travailler jusqu’à ce que vous en ayez fini. Mais, Anna, penses-tu vraiment que c’est possible?

Oui. Par exemple, dans cette pandémie de Covid-19 où personne ne savait comment agir et que les gouvernements locaux et les hôpitaux avaient peur d’accepter les personnes infectées par le coronavirus, puisqu’elles étaient comme des personnes en proie à la tourmente, les médecins et les infirmières des hôpitaux de la Fondation étaient les premiers qui ont accepté de convertir leurs hôpitaux en lieux de traitement du Covid-19 alors que le reste des hôpitaux avait très peur.

Je suppose que c’était normal d’avoir peur, non?

Depuis lors! Nous avions peur aussi, mais maintenant, après plus de huit mois de travail, tout le monde est très fier. La Fondation a été à l’avant-garde de la crise et nous avons apporté une contribution très forte, je crois qu’après la pandémie, notre travail sera beaucoup plus connu dans de nombreux autres endroits. Lorsque vous faites face à une crise aussi grande que celle-ci, vous en sortez toujours plus fort et je pense que nous avons appris que nous ne pouvons pas vivre comme si nous vivions sur une île. Nous avons besoin les uns des autres et nous devons nous entraider!

Et nous devons aussi toucher!

(Rires) Sans aucun doute, sans aucun doute. Il est très difficile de ne pas toucher quelqu’un lorsque vous vous approchez, non? Réconforter une personne qui souffre uniquement avec les mots est très difficile, très difficile! Il faut maintenant voir comment se passent les vaccins et comment évolue la situation économique.

Cela ressemble à une situation économique difficile.

Oui, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Mais nos partenaires et sponsors, malgré tout, continuent à nous soutenir car, de plus, c’est grâce au parrainage que nous avons pu agir comme nous l’avons fait dans cette pandémie. Les enfants sont parrainés pendant 10 et 15 ans, et tous les fonds sont destinés au développement de toute la communauté dans tous les domaines: les femmes, l’éducation, les personnes fragiles en situation de handicap, les agriculteurs et l’écologie, etc.

Y a-t-il quelque chose de l’Inde qui continue de vous surprendre après tant d’années?

Peut-être pas une surprise, mais je continue d’admirer deux aspects de leur vie sur les Indiens. Le premier est la force de l’institution de la famille parce qu’elle est le pilier de la société. L’aide gouvernementale en matière de sécurité sociale n’est pas bien formée et développée, c’est donc toujours la famille qui aide un cousin, une nièce, etc., dans l’éducation des enfants parce que leurs parents ont des salaires inférieurs, par exemple. J’admire cette force de la famille car je pense que nous l’avons un peu perdue en Occident et qu’elle est vivante en Inde. Et le deuxième aspect que j’admire, c’est qu’ils font face aux difficultés et aux malheurs comme une autre partie de la vie, ils ne sont pas frustrés, ils essaient de résoudre leurs problèmes et de passer à autre chose.

En ce qui concerne l’éducation de la petite enfance, si différente entre l’Inde et des pays comme les États-Unis ou l’Espagne. Que diriez-vous aux parents qui essaient d’apprendre à leurs enfants à vivre avec frustration?

Maria, quelle question compliquée! Je ne peux que vous dire ce que je vois ici, et ici les enfants sont contents de ce qu’ils ont. S’ils n’ont que les bases, ils sont heureux, ils n’ont pas besoin de plus de choses matérielles.

Retournez-vous en Angleterre à un moment donné?

Jamais jamais. Je suis déjà indien, j’ai la nationalité indienne et je ne déménage pas d’ici. Voici ma maison, en Angleterre, je serais un étranger.

L’Inde est merveilleuse, pas étonnant qu’elle y soit restée toute sa vie.

On dit que lorsque vous venez en Inde, vous l’aimez ou non.

Alors je suis l’un des premiers!

Eh bien, nous espérons que vous reviendrez pour en savoir plus.

@ MariaVillardon