COVID-19 :

“Grâce à l’unité des institutions, des groupes parlementaires et de l’ensemble de la société espagnole, nous avons vaincu le virus.” Celui qui a prononcé cette phrase le 10 juin 2020 ne pouvait être autre que Pedro Sánchez, le même qui quelques jours plus tard, le 4 juillet, a prononcé une autre phrase pour la postérité: «Maintenant, après cet effort titanesque, il faut aller au rue, ne vous laissez pas prendre par la peur et relancez l’économie ».

Il est clair que les dons prophétiques du chef de l’exécutif donnent ce qu’ils donnent. L’irresponsabilité couchée d’un président qui, il y a sept mois, a ouvertement proclamé la victoire sur la pandémie a eu des conséquences: depuis lors, 25000 autres personnes ont perdu la vie – le 10 juin, la santé a confirmé un total de 27136 décès dus à la pandémie évidemment, ils ne correspondaient pas à la réalité, car il y en avait beaucoup plus) et aujourd’hui, le gouvernement estime le bilan officiel des morts à 52 878, bien qu’à ce nombre il faut ajouter 30 000 autres, selon l’INE. Depuis que Sánchez a abandonné le virus, le risque de contagion a été multiplié par 50.

Il n’y a pas eu de leader dans le monde, à l’exception des négateurs de la pandémie, qui ont fait preuve d’un certain triomphalisme comme celui de Pedro Sánchez, qui lors de cette apparition en juin au Congrès s’est permis le méfait de s’assurer que son Le gouvernement a sauvé la vie de milliers de personnes. Une fois que le président a mis fin à l’état d’alarme en Espagne, il a laissé les communautés faire face seules au virus, mais, oui, il a décrété la fermeture de Madrid en octobre pour des raisons politiques appliquant un état d’alerte sélectif, dans le cadre de la stratégie de harcèlement et de démolition contre Isabel Díaz Ayuso.

Ce n’est que dans une perspective historique, quand on pourra calmement faire le bilan de ce qui s’est passé, que les Espagnols seront conscients des dégâts causés par la gestion du gouvernement social-communiste, le seul au monde qui, avec plus de 80000 morts, a déclaré sa victoire il y a sept mois. virus. Le degré de pétulance et d’arrogance de ce président n’est comparable qu’à son niveau d’incompétence et de mensonges.