COVID-19 :

François a demandé à prier pour les chrétiens qui souffrent de persécutions, qui, selon lui, sont bien plus que dans les premiers jours de l’Église

Il papa Francisco a célébré la prière de l’Angélus le jour où l’église célèbre Saint Etienne, le premier martyr, seul dans la bibliothèque de la palais pontifical et sans regarder la Plaza de San Pedro, comme il a rappelé que “nous devons collaborer avec les dispositions données par les autorités” pour empêcher la contagion du COVID-19.

À la fin de je prie, a salué tous ceux qui ont suivi cet Angélus à travers les médias et a rappelé qu’il fallait le faire «pour empêcher la les gens viennent sur la place et parce qu’il faut collaborer avec les dispositions que les autorités ont données pour pouvoir fuir cette pandémie ».

Il a également remercié tous les messages de félicitations pour le Noël qu’il a reçu de Rome et du monde entier

Le carré de Saint Pierre, qui était pleine de touristes et de fidèles à cette époque, reste complètement vide puisque ces jours-là, le gouvernement italien a décrété un verrouillage pour éviter les concentrations de personnes.

Dans votre message, François a demandé à prier pour les chrétiens qui souffrent de la persécution, qu’il a affirmé sont bien plus que dans les premiers jours de l’Église.

Francisco Il a rappelé que ces chrétiens “répondent à l’oppression avec douceur et, en véritables témoins de Jésus, surmontent le mal par le bien” comme le fit saint Etienne, le premier martyr et qui célèbre la église.

Dans votre message avant prière angélus, le pape a demandé aux catholiques de «faire de la vie une œuvre extraordinaire à travers les gestes de tous les jours. Où nous vivons, en famille, au travail, partout…. »

«Nous sommes appelés à être témoins de Jésus, ne serait-ce que donner la lumière d’un sourire et fuir les ombres des ragots et des potins. Et, si nous voyons quelque chose qui ne va pas bien, au lieu de critiquer, bavarder et se plaindre, prions pour ceux qui ont commis une erreur et pour cette situation difficile », a-t-il conseillé.

Et quand une dispute survient à la maison, a-t-il ajouté, «au lieu de essayer de vaincre, essayons de résoudre; et recommencer à chaque fois, pardonner à ceux qui nous ont offensés.

