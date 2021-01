COVID-19 :

Le “chasseur uruguayen” du coronavirus 3:50

. – Notre cauchemar mondial sur la pandémie de coronavirus entre dans sa deuxième année et nous nous accrochons au mieux de nos capacités.

Nos vies ont été bouleversées par la pandémie au cours de l’année écoulée, l’économie est sous le choc et plus de 1,8 million de personnes sont mortes, dont 351 000 aux États-Unis, plus que dans tout autre pays du monde.

Aux États-Unis, nous sommes épuisés. Les hôpitaux et les travailleurs de la santé américains sont submergés par la première année de la pandémie. La douleur et le traumatisme augmentent. La vaccination est tardive, une nouvelle souche du virus est apparue et les experts craignent une explosion post-vacances de nouveaux cas et d’hospitalisations.

MIRA: Pandémie, économie et environnement: l’attente de Jair Bolsonaro à trois ans de gouvernement au Brésil

Les prochains mois seront probablement sombres et douloureux. Mais il y a une promesse de lumière à l’horizon. Avec deux vaccins approuvés aux États-Unis et d’autres en cours de route, il y a de l’espoir pour un retour progressif à la normale, quoi que cela ressemble dans un monde post-pandémique.

Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre en cette nouvelle année:

Les prochains mois de la pandémie, les premiers de cette année, seront difficiles

Nous avons eu une période de Noël difficile et les choses ne devraient pas s’améliorer au moins dans les prochaines semaines.

Aux États-Unis, rien qu’en décembre, nous avons perdu plus de 77 000 personnes. C’était le mois le plus meurtrier de la pandémie à ce jour, et les responsables de la santé craignent que les effets d’entraînement des rassemblements de vacances aggravent bientôt les choses cette année.

Plus de 1,1 million de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les aéroports américains le lundi après Noël. La nécessité de se connecter avec nos proches après des mois de séparation pourrait entraîner une nouvelle vague d’infections et d’hospitalisations, un autre revers dans notre long combat pour contenir le virus. Selon certaines estimations, 80 000 Américains pourraient mourir dans les trois prochaines semaines.

Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle souche de covid-19 3:07

«Les prochains mois vont être horribles», déclare le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington. «Nous allons perdre 3 000 personnes, peut-être plus, par jour, probablement jusqu’en février. Et puis nous devrions commencer à voir un peu de lumière.

Les représentants du gouvernement se préparent à des scénarios désastreux. Les agents de santé préparent des chambres pour les patients malades dans les couloirs, les couloirs et les parkings.

Dans le sud de la Californie, durement touché, les unités de soins intensifs sont au maximum et les fonctionnaires ont prolongé les ordonnances de maintien à domicile. Les hôpitaux d’Atlanta sont en surcapacité et certaines personnes attendent des jours avant d’être admises. Le gouverneur de Géorgie a ouvert une unité de débordement de coronavirus dans un centre de congrès du centre-ville.

Un épidémiologiste de Los Angeles dit que les États-Unis sont maintenant au-delà des vagues ou des surtensions. «C’est un tsunami viral que nous vivons actuellement», dit-il.

REGARDER: Un médecin californien prévient qu’il n’y a parfois que des lits disponibles lorsque les patients atteints de covid-19 meurent

Les fonctionnaires devront agir plus rapidement avec les vaccins

D’abord la bonne nouvelle: de nombreuses personnes à travers le pays retroussent leurs manches pour les vaccins Pfizer et Moderna très efficaces.

Plus de 4,2 millions de personnes ont reçu la première des deux doses nécessaires pour se protéger contre le virus.

La vaccination a été irrégulière. Sans mandat fédéral sur la façon d’administrer le vaccin, il appartient aux États de décider qui reçoit les vaccins et quand, créant ainsi une mosaïque déroutante de règles qui varient à travers le pays.

L’Argentine a déjà commencé la production du vaccin AstraZeneca 2:50

Quelque 13 millions de doses ont été distribuées à ce jour, mais elles n’ont pas atteint l’objectif de vacciner 20 millions de personnes d’ici le 1er janvier.

Les experts estiment que le nombre idéal serait de 1 million de vaccins par jour cette année pour enrayer la pandémie. Mais le Dr Peter Hotez, doyen du Baylor College of Medicine, dit qu’il n’est pas sûr que les États-Unis puissent réussir.

Les contraintes d’approvisionnement et les défis logistiques ont compliqué l’administration d’un vaccin au milieu d’une pandémie qui a frappé les départements de la santé à travers le pays l’année dernière, et continuerait de le faire cette année.

C’est un processus délicat. Les sociétés pharmaceutiques doivent produire des dizaines de millions de doses de vaccins, dont chacune a des exigences et des calendriers de stockage spécifiques.

Par exemple, les deux vaccins doivent être conservés à des températures de congélation avant d’être décongelés dans les cliniques et les hôpitaux.

Pfizer doit être conservé à environ moins 75 degrés Celsius, environ 50 degrés de moins que tout autre vaccin actuellement utilisé aux États-Unis. Dans le Wisconsin, les responsables ont dû jeter plus de 500 doses de vaccin Moderna après qu’un pharmacien de l’hôpital les a laissées reposer à température ambiante.

Certains États ont déclaré ne pas disposer de suffisamment de vaccins Pfizer, tandis que le fabricant a signalé des millions de doses non réclamées, ajoutant à la confusion.

Le nouveau président Joe Biden s’est engagé à administrer 100 millions d’injections de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Cela suffit pour 50 millions de doses.

Même avec les retards et les questions sur les personnes qui devraient se faire vacciner en premier, Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, est convaincu que le vaccin sera disponible pour la plupart des Américains en avril.