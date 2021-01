COVID-19 :

“Nous ne pouvons pas payer avec de simples pourboires une troisième fermeture de nos activités”. C’est ainsi que les hôteliers ont dénoncé les nouvelles mesures restrictives que différents gouvernements ont imposées au secteur pour faire face à l’augmentation des infections par Covid-19, qui rejoint une mauvaise campagne de Noël – où 50% de moins a été facturé que les années précédentes. Face à cette situation, ils demandent au gouvernement de Pedro Sánchez une aide directe pour garantir la survie du tissu économique et éviter une avalanche de licenciements.

Toutes les communautés autonomes, à l’exception de la Communauté de Madrid, ont adopté de nouvelles mesures restrictives pour arrêter la propagation de la pandémie. Certaines restrictions qui frappent carrément le secteur de l’hôtellerie et qui peuvent être qualifiées de «grincement à mort pour de nombreuses entreprises, sans qu’aucune administration n’ait encore justifié cette décision par des données vérifiées».

Cependant, les hôteliers continueront de payer des impôts malgré le fait que leur activité ait été réduite en raison de mesures restrictives: «La seule donnée qui semble compter est celle du respect des engagements de la payer des impôts des 20 et 30 janvier. C’est une situation paradoxale: au lieu de recevoir une aide du gouvernement, nous aidons le gouvernement ». Face à ce scénario, ils demandent l’exonération des impôts et la suppression du paiement des cotisations sociales jusqu’à la fin de la pandémie, mais l’exécutif n’est pas prêt à dire que ce ne sont pas que des euros qui atteignent les caisses publiques.

“Une situation pleine d’incertitude”

“Malheureusement, la situation que traverse l’hôtellerie est pleine d’incertitude, de malaise, de démoralisation, de déception et d’épuisement depuis le 14 mars dernier, date à laquelle état d’alarme. On ne peut pas comprendre qu’ils n’essaient pas de trouver d’autres mesures moins onéreuses et moins dommageables, pour un secteur très endommagé, et qui entraîneront les conséquences de la mauvaise gestion des différents gouvernements », expliquent-ils.

«Nous assistons étonnés, dans les différentes apparitions du président et de ses ministres, alors qu’ils montrent leur poitrine et se vantent d’une brillante gestion pour eux. Mauvais pour nous. On ne comprend pas que la destruction, en un peu moins d’un an, du principal ou de l’un des principaux moteurs de l’économie espagnole comme le tourisme puisse être qualifiée de brillante et avec elle la destruction de son fleuron, comme le tourisme. hostellerie”.

En outre, le secteur du bloc critique que toutes les mesures restrictives qui ont été adoptées depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups ont été ‘in extremis’: «Nous avons toujours essayé de faire en sorte que les décisions soient consensuelles et nous n’avons pas été Garder en tête. De plus, notre demande que les fermetures soient notifiées à l’avance coordonner les quarts de travail ou acheter des fournitures, n’a pas été remplie une fois de plus, nous informant de cette circonstance avec seulement 24 heures à l’avance ».

«Les autorités appuient sur le bouton d’arrêt, et l’industrie hôtelière ferme, mais elles ne savent pas que lorsque nous allumons, il faudra du temps pour se remettre», expliquent-ils. Face à ce scénario, ils demandent au gouvernement central plan d’aide au secteur pour le secteur hôtelier “vraiment et non basé sur une nouvelle campagne de marketing”.

Une aide directe est nécessaire de toute urgence

Alors que le gouvernement de Pedro Sanchez continue de se vanter des mesures économiques qu’elle a lancées pour faire face à la crise du coronavirus, l’industrie hôtelière assure que l’engagement du gouvernement dans le secteur “ n’a pas respecté le plan de sauvetage dont nous avons besoin, qui implique une aide directe pour survivre, pour pouvoir maintenir le pouls économique et résister ».

Une aide directe que l’exécutif a refusée et qui a été laissée aux mains des communautés autonomes avec l’excuse des transferts directs qu’il a effectués en raison des effets dérivés de la crise des coronavirus. «N’oubliez pas le abandon de fonctions que le gouvernement central, se réfugiant dans les décisions des différentes communautés autonomes, se montre pour s’attaquer au problème qui se pose dans l’hôtellerie », critiquent-ils.

Les hôteliers préviennent que «le refus de prendre en charge l’aide directe au niveau central est justifié par l’exécutif avec la mise en œuvre de mesures en communautés autonomesCela va générer une plus grande inégalité entre la situation de certains hôteliers ou d’autres selon la région où ils vivent.

