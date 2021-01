COVID-19 :

. – Le mélange de vaccins covid-19 n’est pas recommandé, a déclaré samedi la directrice de la vaccination de Public Health England, la D Mary Ramsay, après la mise à jour des directives gouvernementales cette semaine pour indiquer l’interchangeabilité des vaccins covid-19 était une option «raisonnable».

«Nous ne recommandons pas de mélanger les vaccins covid-19; si votre première dose est le vaccin Pfizer, vous ne devriez pas recevoir le vaccin AstraZeneca pour votre deuxième dose et vice versa », a déclaré Ramsay dans un communiqué.

«Il peut y avoir des occasions extrêmement rares où le même vaccin n’est pas disponible, ou on ne sait pas quel vaccin le patient a reçu. Tout doit être fait pour leur donner le même vaccin, mais lorsque ce n’est pas possible, il vaut mieux donner une deuxième dose d’un autre vaccin que de ne pas l’administrer », a-t-il ajouté.

Ramsay a clarifié la position du Royaume-Uni sur le mélange de vaccins après une mise à jour du manuel de stratégie vaccinale du gouvernement le 31 décembre.

Que disait le guide mis à jour? Le guide de jeudi précisait que si le même vaccin n’est pas disponible, ou si le premier produit reçu est inconnu, “il est raisonnable d’offrir une dose du produit disponible localement pour compléter le programme”.

“Cette option est préférable si la personne est susceptible d’être immédiatement à risque élevé ou considérée comme peu susceptible de se présenter à nouveau”, a-t-il ajouté.

Quels vaccins le Royaume-Uni utilise-t-il? Le Royaume-Uni a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer / BioNTech le 2 décembre et du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca le 30 décembre.

La directive recommande que les deux vaccins soient administrés en deux doses, à au moins 21 jours d’intervalle pour Pfizer / BioNTech et à 28 jours d’intervalle pour AstraZeneca, avec une protection à plus long terme assurée par la deuxième inoculation.

Les lignes directrices britanniques contredisent l’approche américaine: les directives britanniques mises à jour sont en contradiction avec les directives américaines pour les deux vaccins qu’il a homologués, Pfizer / BioNTech et Moderna. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont noté que les vaccins covid-19 sous licence “ne sont pas interchangeables entre eux ou avec d’autres produits vaccinaux covid-19” et que “l’innocuité et l’efficacité d’un certain nombre de produits mélangés n’a pas été évaluée. Les deux doses de la série doivent être complétées avec le même produit ».

Le CDC ajoute, cependant, que “si deux doses de différents produits de vaccin à ARNm covid-19 sont administrées par inadvertance, aucune dose supplémentaire de l’un ou l’autre produit n’est recommandée pour le moment.”