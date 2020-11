COVID-19 :

L’infirmière Patricia Zavala chouchoute avec amour Angelina, sa mère, qui a été intubée à l’hôpital Juárez de México pour COVID-19 pendant 24 heures

Patricia Zavala dorloter avec dévotion Angelina. ses mère prend 24 heures intubé dans le Hôpital Juárez de México et elle, infirmière dans ce même centre, elle prend grand soin d’elle alors qu’elle espère que, une fois pour toutes, la population comprendra que le coronavirus n’est pas une invention: «Nous ne sommes pas des actrices».

Il s’assure que sa mère, face contre terre et avec un ventilateur qui souffle de l’air dans ses poumons, soit aussi confortable que possible, dans un geste tendre capable d’arrêter le temps.

Mais à l’intérieur, ses tripes s’écaillent. Mexique Il a déjà près de 100000 décès et près d’un million d’infections, et bien que Patricia n’ait pas directement assisté à des cas de COVID-19[feminine Dans ces mois, il connaît très bien l’usure et l’impuissance de ses confrères professionnels.

Comme dans d’autres centres médicaux, l’hôpital a été au bord de l’effondrement à certaines occasions depuis le début de la pandémie fin février dans le pays.

Mais dans la rue, beaucoup semblent s’en moquer.

Nous l’avons toujours dit, moi et mes collègues: nous ne sommes pas des actrices. Cela existe vraiment et la preuve en est que les patients sont là, ils sont en train de mourir », a déclaré la jeune femme à Efe ce vendredi, au milieu de la colère et de la tristesse.



Le déclin d’Angelina a commencé lorsque des millions de personnes étaient infectées par ce virus délicat.

«Cela n’a commencé que par une grippe», souligne l’infirmière. Mais après plusieurs jours, sa mère a commencé à avoir du mal à respirer et elle a dû être transférée d’urgence.

Et elle, à quel point le SRAS-CoV-2Dans un premier temps, il a même considéré que cela pouvait être cette maladie: “Je n’avais pas les symptômes attachés au COVID en tant que tel.”

Dans sa famille, personne d’autre n’a été infecté – ni présenté de symptômes – et sa mère de 70 ans a à peine quitté la maison.

Il vit juste avec mon frère aîné, qui est le seul à quitter la maison, et quand il arrive et avant d’avoir des contacts avec elle, il prend un bain », explique Patricia.

Bien que l’utilisation d’un ventilateur soit recommandée pour les patients gravement malades, étant une patiente souffrant de comorbidités telles que l’hypertension, ils ont décidé de l’intuber avant que sa situation ne s’aggrave.

«C’est pour ne pas détériorer davantage l’organe, qui est le poumon, on nous a donné la possibilité avant que cela ne se produise, de pouvoir lui offrir ce soutien avant qu’elle ne refuse davantage», dit-il avec une lueur d’espoir.

Réclamer sans hésitation

Dans cette salle de l’hôpital Juárez, cinq patients avec coronavirus. Le sixième lit a été vidé récemment.

Angelina est la seule qui n’est pas debout, éveillée. Le ventilateur est connecté à la sonde endotrachéale et le moniteur examine son oxygénation et d’autres paramètres.

De l’autre côté, un cathéter assure “toutes les infusions”, explique une infirmière attentive qui s’occupe d’Angelina, et récite plusieurs noms: solution de base, tramadol, propofol, midazolam …

Patricia l’écoute attentivement. Il y a de la camaraderie et de la fraternité.

Mais dans la rue, tout est différent. Pendant des jours, les autorités ont mis en garde contre une possible augmentation des cas, et par exemple Mexico, sans passer au feu rouge (danger maximum), se dit “en alerte” et cherche à resserrer les mesures face à l’augmentation des hospitalisations.

Cependant, avec tout pratiquement ouvert, il est courant de voir des foules dans les parties centrales de la ville. Ainsi que dans les bars et restaurants.

Le secrétaire à la santé, Jorge AlcocerIl a déclaré cette semaine que la pandémie était “sous contrôle” au niveau national. Bien que cette affirmation soit soutenue par des chiffres officiels, elle pourrait donner une impression de faux calme.

«Je ressens surtout de l’indignation parce que les gens, malgré tout ce qui se passe dans le monde, ne sont pas conscients à ce stade que c’est une réalité», conclut Patricia.

A ses côtés, sa mère est tiraillée entre la vie et la mort.

