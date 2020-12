COVID-19 :

Anthony Fauci: “Suivez les mesures de santé publique et faites-vous vacciner si possible” 1:03

. –– Le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a publié des avertissements extrêmement urgents pour les États américains dans des rapports cette semaine. L’équipe d’experts a exhorté les responsables de la santé publique à passer outre les politiques nationales et locales au milieu d’un nombre record de cas, d’hospitalisations et de décès. Ainsi que les craintes d’une énorme poussée après Thanksgiving.

«Le risque de covid-19 pour tous les Américains est à un niveau historique», selon des rapports datés du 29 novembre. Les documents, partagés avec les États et obtenus par CNN, fournissent des chiffres des moments précédents de la pandémie pour comparer les niveaux.

«L’incidence nationale quotidienne de la covid-19 après le Memorial Day, mais avant la poussée estivale, était inférieure à 25 000 nouveaux cas par jour. Et maintenant, c’est plus de 180 000 nouveaux cas par jour. Les patients hospitalisés pour covid-19 étaient alors moins de 30 000 mais maintenant ils sont plus de 90 000. Les décès ont plus que doublé », note le rapport. Et il conclut: «Nous sommes à un point très dangereux en raison du niveau actuel extrêmement élevé de covid-19 et de la capacité hospitalière limitée. Une augmentation supplémentaire après Thanksgiving compromettra les soins des patients atteints de covid-19, ainsi que les soins de santé en général.

Le groupe de travail de la Maison Blanche a fréquemment demandé aux représentants de l’État dans des rapports hebdomadaires de promulguer des mesures d’atténuation plus strictes. Y compris, les commandes pour l’utilisation obligatoire de masques et les restrictions sur les repas à l’intérieur. Maintenant, dans une escalade drastique, il a exhorté les responsables de la santé publique à prendre les choses en main.

“Si les politiques nationales et locales ne reflètent pas la gravité de la situation actuelle, tous les responsables de la santé publique devraient alerter directement la population de l’État”, indiquent les rapports.

Les rapports offraient des conseils aux responsables de la santé publique. «Il doit être clair que si vous avez plus de 65 ans ou si vous souffrez de problèmes de santé importants, vous ne devriez pas entrer dans un espace public intérieur où se trouve quelqu’un sans masque en raison du risque immédiat pour votre santé. La nourriture et les médicaments doivent être livrés à votre domicile.

Deborah Birx avait échappé aux critiques de Trump, jusqu’à maintenant 2:16

De plus, les rapports faisaient écho aux commentaires de la coordonnatrice du groupe de travail, le Dr Deborah Birx. Précisément, la fonction a exhorté les Américains qui voyagent à se comporter comme s’ils avaient le virus.

«Si vous avez moins de 40 ans, vous devez supposer que vous l’avez attrapé pendant Thanksgiving si vous vous êtes rencontrés à l’extérieur de votre domicile immédiat. Vous n’avez probablement aucun symptôme. Cependant, vous êtes dangereux pour les autres et devez vous isoler de toute personne à risque plus élevé de maladie grave et vous faire dépister immédiatement. Si vous avez plus de 65 ans ou si vous souffrez de problèmes de santé importants et que vous vous trouvez à l’extérieur de votre domicile immédiat, vous courez un risque important de contracter une infection grave au COVID-19. Si vous présentez des symptômes, vous devez être testé immédiatement. Précisément, la plupart des thérapies fonctionnent le mieux au début de l’infection », indiquent les rapports.

Le groupe de travail signale une «nette amélioration» dans les pays européens après que ces pays ont adopté «une forte atténuation publique et privée mais préservé la scolarisation».

Mais, a déclaré le groupe de travail, «dans de nombreuses régions des États-Unis, les efforts d’atténuation des États restent insuffisants. Entraînant une transmission soutenue ou un très long délai avant le pic, plus de 7 semaines. Les experts ont appelé tous les États et comtés à «aplatir la courbe maintenant afin de soutenir le système de santé pour les urgences covid-19 et non covid-19».