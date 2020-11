COVID-19 :

“Nous sommes avec le gouvernement depuis neuf mois, regardant ailleurs”. C’est ainsi que les hommes d’affaires de la vie nocturne ont accusé l’exécutif de Pedro Sánchez. Ils demandent de toute urgence un plan de sauvetage complet pour sauver des milliers de boîtes de nuit, bars et salles de danse de la disparition, qui se poursuivent avec la porte fermée en raison des effets de la crise des coronavirus dans le secteur.

Plus précisément, les entrepreneurs de la vie nocturne estiment que seuls 30% des bars à cocktails, des salles de danse et des discothèques ont survécu à la première vague de la crise des coronavirus, ce qui se traduit par la survie de 7500 entreprises avant la fin de l’année. Face à ce scénario, ils dénoncent que l’exécutif de Pedro Sanchez permettre la destruction de milliers d’emplois et une avalanche de procédures de faillite.

“Je ne peux pas calculer tout ce que nous avons arrêté de facturer en raison de l’impact de la crise de la crise des coronavirus, mais je connais les milliers d’euros que mes entreprises ont perdus sans aucune aide directe au secteur”, expliquent-ils lors de conversations avec ce journal. . En moyenne, la vie nocturne a des coûts fixes de plus de 150 millions d’euros par mois au niveau sectoriel, dont un tiers correspond à des paiements de loyers – impossibles de faire face sans revenu depuis mars-.

Ils demandent un plan de sauvetage urgent

De leur côté, ils expliquent que «le secteur a besoin d’un plan de sauvetage qui hiberne l’économie des bars à cocktails, des dancings et des discothèques, puisque nous assumons des quotas de sécurité sociale, la taxe des indépendants, le paiement des loyers et dépenses fixes avec l’aveugle complètement baissé veut que le gouvernement de Pedro Sanchez Je déclare un état d’alarme le 14 mars ».

“Nous revendiquons crédits de l’Institut officiel du crédit (ICO) sans intérêts et avec la garantie de 100% de l’Etat espagnol, puisque les entreprises ne peuvent pas continuer à emprunter sans la reprise de l’activité d’au moins 50% », expliquent-ils. Une activité qu’ils ne s’attendent pas à récupérer avant 2023 en raison des effets des restrictions, qui ont eu un impact important sur les horaires et la capacité des bars à cocktails, des salles de danse et des discothèques.

De leur côté, ils demandent une prolongation du Dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE), car c’est la seule clé pour préserver l’emploi. «Nous avons demandé à Nadia Calviño – troisième vice-présidente du gouvernement et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique – une extension de cet outil, car c’est la seule formule de protection pour les travailleurs de la vie nocturne, sinon les licenciements et les fermetures dans les mois à venir.

“Situation déplorable”

De son côté, la présidente de l’Association espagnole des disc-jockeys et producteurs (AEDYP), Sofía Cristo, a expliqué dans des conversations exclusives pour ce journal que «la situation dans le secteur est déplorable, des milliers d’entreprises sont à la limite, depuis Ils n’ont pas pu entrer un seul euro pendant des mois sans aucune forme d’aide ».

“Que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la fermeture définitive de mon entreprise!”, Clame un homme d’affaires

Cependant, Cristo voit l’avenir du secteur beaucoup plus noir et calcule que «à partir de mars 2021, 92% des bars, dancings et discothèques en Espagne auraient pu disparaître, bien qu’ils soient l’un des secteurs stratégies stratégiques pour le secteur du tourisme espagnol, sur lesquelles 1,8% des Produit intérieur brut national (PIB) ».

«Nous ne célébrons pas un concert depuis mars dernier », explique l’un de ceux touchés par l’impact de la crise du coronavirus dans sa salle de concert, qui demande un sauvetage urgent pour éviter une hémorragie de fermetures dans le secteur de la vie nocturne que certains des manifestants ont crié conduisent à la «ruine».

Pour sa part, il demande que << le gouvernement de Pedro Sanchez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher la fermeture définitive de mon entreprise. Élimination des frais d’indépendant, suspension de tous types d’impôts tels que le paiement de l’impôt sur les sociétés et Impôt sur le revenu, cessation de cotisations sociales de travailleurs, expansion de Crédits ICO et élargissement des mesures pour éviter avalanche de licenciements pour endiguer les effets de la deuxième vague de la crise des coronavirus.