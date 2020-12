COVID-19 :

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, s’est joint à l’appel d’alerte du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a assuré que la couleur du feu de circulation épidémiologique est “jusqu’à un certain point sans conséquence” compte tenu de l’appel d’alerte lancé par le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum.

La couleur du feu épidémiologique de Mexico “est dans une certaine mesure sans conséquence”, compte tenu du message d’avertissement annoncé par Claudia Sheinbaum et de l’appel du président López Obrador, a déclaré le sous-secrétaire López-Gatell. Plus d’informations sur: https://t.co/ogWZ0cuPf5 pic.twitter.com/1nuQ4CMYSs – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 12 décembre 2020

Il a assuré qu’il n’y a rien de plus clair que le appel du représentant local et a demandé à la presse de diffuser l’appel à suivre des mesures sanitaires pour éviter l’augmentation des cas de COVID-19[feminine.

Après plusieurs jours d’augmentation du nombre de cas, hospitalisations Oui décès pour COVID-19 dans la capitale du pays, le fonctionnaire s’est joint à l’appel d’alerte du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum.

«Il est urgent que nous arrêtions les contagions, nous nous joignons à l’alerte. Nous devons coopérer, unir nos forces, être conscients de l’importance de prendre soin de nous-mêmes et des autres, il ne devrait y avoir aucun doute, le chef du gouvernement l’a clairement indiqué », a-t-il déclaré.

Selon les informations les plus récentes, Mexico reste 74% d’occupation de l’hôpital.

Il 78 pour cent des lits généraux Oui 62 pour cent dans des lits à ventilateur.

Le fonctionnaire a réitéré le cinq règles que le chef du gouvernement a annoncé pour cette saison de Noël à Mexico: rester à la maison, porter masque si vous sortez et garder une bonne distance pour toujours; non fêtes, pas de posadas avec les amis et la famille; les achats doivent être effectués une personne, et s’il y a positif pour COVID-19, isolez-vous et prévenez Locatel (55 56 58 11 11) ou le 911 pour un suivi médical.

Le fonctionnaire a souligné que l’épidémie n’est pas terminée et que les mesures sanitaires doivent se poursuivre.

“L’épidémie est active et notre comportement dépend de son accélération ou de sa décélération”, a-t-il déclaré.

Ce vendredi à midi, le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a indiqué que le Mexico c’était en cas d’urgence en raison du COVID-19.

Lors d’une conférence virtuelle, le président de la capitale n’a pas voulu préciser si la capitale du pays était déjà en lumière rouge et il a laissé au gouvernement fédéral la responsabilité de changer la couleur, bien qu’il ait souligné qu’il y a une diminution de la mobilité dans les différentes municipalités.

Avec des informations de López-Dóriga Digital