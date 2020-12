COVID-19 :

De nombreux secteurs ont été fortement touchés par l’incidence de la crise sanitaire du covid-19. Le secteur de la physiothérapie n’échappe pas à cet impact, générant non seulement des pertes économiques, mais également des changements importants dans leur façon de travailler. Andrea Alberto Elle est copropriétaire d’un centre de physiothérapie dans la capitale de Malaga et en tant qu’indépendante, elle se trouve dans une situation difficile en raison de la diminution de son activité et de l’augmentation de ses dépenses en matériel sanitaire et hygiénique.

Les centres de physiothérapie font partie du secteur de la santé. Son activité oblige les professionnels du secteur à maintenir contacts prolongés -plus de 15 minutes- avec leurs patients. Cela oblige les physiothérapeutes à investir davantage dans produits sanitaires et hygiéniques qui garantissent le respect des mesures sanitaires pour contrôler la pandémie.

Nous sommes dans une situation très délicate car à la réduction des revenus de plus de 40% s’ajoute une augmentation des dépenses et tous les paiements habituels pour le maintien de l’entreprise.

Dans le cas d’Andrea, sa clinique de physiothérapie dans le centre de Malaga a réduit de plus de 40% de vos revenus. Cependant, les dépenses ne cessent de croître: l’investissement en EPI, masques FPP2, ainsi que l’augmentation des services de nettoyage et de désinfection dans les chambres entre patient et patient. À ces frais supplémentaires s’ajoutent les paiements habituels de votre entreprise. Et c’est que malgré la baisse des revenus, Andrea continue de payer 100% du loyer des locaux, les frais d’indépendant, les taxes, l’électricité, l’eau, le téléphone …

Pour cette raison, Andrea croise les doigts pour qu’il n’y ait pas d’ajout d’imprévu, car une panne dans l’une de ses machines ou la perte de l’un des travailleurs ainsi que les quarantaines dues au contact avec un positif peuvent conduire à sa fermeture. traiter.

Quant à l’aide reçue, comme beaucoup d’autres pigistes, Andrea a dû recourir à des prêts de la Instituts de crédit officiels (ICO) que le gouvernement a lancé en mars dernier. Cependant, l’arrêt de l’activité pendant le confinement, l’incertitude que la crise sanitaire génère et les rares perspectives de reprise à court terme, compliquent de plus en plus le remboursement des crédits ICO.