La situation politique en Bolivie est revenue au calme après les élections du 18 octobre et plus après une année pleine de controverse sur la fraude électorale d’Evo Morales l’année dernière. Luis Arce a remporté les élections et a pris ses fonctions le dimanche 8 novembre, avec la présence de plusieurs responsables politiques d’Amérique latine et d’Europe.

Nouveau cabinet

Luis Arce n’a mis qu’une journée à annoncer les ministres qui l’accompagneront dans son aventure en tant que président de la Bolivie. Auparavant, les dirigeants des organisations sociales et autochtones lui recommandaient de s’entourer de personnes autres que celles qui étaient présentes avec Evo Morales. Pendant ce temps, aux abords de la maison du gouvernement à La Paz, des centaines de partisans du président sont venus découvrir qui l’accompagnera pendant ces années.

«Ce sera un gouvernement austère avec la priorité de réactiver l’économie et d’aggraver la crise sanitaire. Nous aurions besoin de 149 ministères pour satisfaire les demandes », a déclaré Arce. L’objectif principal sera de réconcilier le peuple bolivien et de reconstruire l’économie après avoir subi la pire récession des 40 dernières années.

<< Aux tout nouveaux ministres, ministres d'État ... nous avons dû former un cabinet pour relever ces défis. Une heure qui passe, nous apprenons la situation pathétique de notre État. Ce n'est pas seulement une réactivation, mais une reconstruction de l'économie. C'est pourquoi nous avons apporté peut-être pourrions-nous apporter », a déclaré le président.

Nouveaux ministres:

Rogelio Mayta, ministre des Relations étrangères. Marianela Prada, ministre de la présidence. Carlos del Castillo, ministre du gouvernement Edmundo Novillo, ministre de la Défense. Felima Mendoza, ministre de la planification du développement. Marcelo Montenegro, ministre de l’Économie. Frankin Molina, ministre des Hydrocarbures. Néstor Huanca, ministre du développement productif. Edgar Montaño, ministre des Travaux publics. Ramiro Villavicencio, ministre des Mines. Iván Lima, ministre de la Justice. Verónica Navia, ministre du Travail. Edgar Pozo, ministre de la Santé. Juan Santos, ministre de l’Environnement et de l’Eau Adrián Quelca, ministre de l’Éducation, des Sports et de la Culture Wilson Cáceres, ministre du Développement rural et des Terres.