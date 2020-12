COVID-19 :

Des heures d’inconnues à Héliopolis. Un nouveau positif pour le coronavirus est entré en scène ce matin et le Betis a changé l’ensemble du plan de travail qui était prévu pour préparer la réunion de la Ligue contre Levante demain. Il a annulé sa séance d’entraînement et a également reporté la conférence de presse de son entraîneur, Manuel Pellegrini, à cet après-midi. On s’attend alors à ce que les résultats des RAP effectués à nouveau à l’ensemble de l’équipe arrivent avant que l’équipe ne réfléchisse à l’affrontement de la Ligue. Le voyage à Valence aura lieu demain et on ne sait pas si les membres de l’appel à l’entraîneur chilien seront connus aujourd’hui.

Le Betis a pris toutes les mesures habituelles dans ces cas, selon ABC, qui a affecté que le joueur en question, dont l’identité n’a pas encore été révélée, soit en bonne santé à son domicile. et se conformer à ce que le protocole établit. Ce n’est pas la première fois que des cas positifs de coronavirus surviennent dans l’équipe Betic depuis que des footballeurs comme Joel, Juanmi, Loren, Fekir ou William Carvalho étaient déjà touchés par cette maladie et ont dû être séparés du groupe.

LaLiga Santander

* Données mises à jour au 28 décembre 2020

Pellegrini pourra révéler plus de détails sur cette question cet après-midiAlors qu’il y a aussi d’autres doutes dans l’air en vue du duel de demain contre Levante, comme le retour hypothétique de Sergio Canales, qui a accéléré sa récupération et tente d’atteindre cent pour cent lors de l’affrontement contre Séville samedi. Sa participation à la Ciutat de Valencia semble plus difficile.