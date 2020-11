COVID-19 :

Selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, New York reste la ville avec le plus de décès aux États-Unis avec 33556

États Unis ce mercredi a atteint le chiffre de 9 millions 477 mille 239 cas confirmés et 233 mille 650 décès de la COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Le pays, qui mène les statistiques mondiales de la pandémie, a battu ce mercredi, au lendemain du jour du scrutin, le record des infections quotidiennes, totalisant 104 mille 4 cas, selon le journal Le Washington Post.

le Publier a averti une réapparition de personnes infectées dans les états de Midwest et des plaines.

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès en États Unis avec 33 mille 556. Seulement dans la ville de New York 24 mille 34 personnes sont mortes.

À New York ils suivent le bilan des morts Texas (18 mille 769); Californie (17 mille 804), Floride (16 922) et Nouveau pull (16 391).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (10 216), Massachusetts (10 mille 62), Pennsylvanie (8 mille 878), Géorgie (8 mille 72) ou Michigan (7 782).

Quant aux contagions, Texas ajoute 959 mille 410, il suit Californie avec 950 mille 388, le troisième est Floride avec 821 mille 123 et New York Il est quatrième avec 513 mille 689.

Le bilan provisoire des morts (233650) dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calculez cela d’ici la fin de l’année États Unis il atteindra 325 morts et le 1er février à 400 mille.

