COVID-19 :

L’organisation de la Vuelta Ciclista a Andalucía a rapporté ce vendredi que la 67e édition du test, qui devait se tenir du 17 au 21 février prochain, a été reportée en raison du rebond des cas positifs dans la crise sanitaire du covid-19 et qu’il espère connaître de nouvelles dates dans le calendrier international.

“Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires proposées pour lutter contre le covid-19 dans ces prochaines semaines et de la proximité de la Vuelta Ciclista a Andalucía, nous prenons la décision préventive de reporter la course. à la date prévue du 17 au 21 février “, annoncent les organisateurs.

Aussi, par écrit, L’organisation informe que la décision a été annoncée à l’Union Cycliste Internationale (UCI) et en même temps a demandé de nouvelles dates dans le calendrier Uci-Proseries, celles du 24 au 28 mai, afin qu’ils puissent être admis et agréés, “pouvant ainsi effectuer le test avec une plus grande sécurité pour les coureurs et les autres composantes de l’organisation”, précise la lettre.

Les responsables sont convaincus que les nouvelles dates proposées sont attribuées et “pour pouvoir continuer à travailler en faveur de la première épreuve cycliste andalouse”.