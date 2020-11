COVID-19 :

Dans la lutte contre le Coronavirus, Google et Apple voulaient utiliser la technologie pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, ils ont donc annoncé début avril la création d’un système pour suivre la propagation du Coronavirus. Un système qui permet aux utilisateurs de partager des données via Transmissions BLE (Bluetooth Low Energy) et applications officielles d’organisations de santé publique comme qui. Et toujours «en respectant pleinement la vie privée et la sécurité des utilisateurs».

Qu’est-ce que le radar COVID

Ce système, l’API créée par les deux, fait partie de l’application Radar Covid, uUne application officielle pour les appareils mobiles pour alerter les contagions du virus SARS-CoV-2 qui il y a quelques semaines a été activé en Espagne et peut maintenant être téléchargé

Les utilisateurs qui ont téléchargé l’application et acceptent son utilisation recevront une notification dans le cas où, dans les 14 jours précédant cette notification, ils ont été exposés à un contact épidémiologique (à moins de 2 mètres et plus de 15 minutes) avec un autre utilisateur (totalement anonyme) qui a déclaré dans la demande avoir donné un résultat positif au test COVID 19, après accréditation par les autorités sanitaires.

Vous n’avez plus besoin de télécharger Radar Covid

Puisqu’il s’agit d’une API qu’ils ont co-créée eux-mêmes, Apple donne à ses utilisateurs la possibilité d’utiliser ce système de notification d’exposition COVID-19, mais “sans avoir besoin de télécharger une application”. Le système est inclus par défaut dans la nouvelle mise à jour vers iOS 13.7 pour votre iPhone, et cela vous évite d’avoir à télécharger en plus l’application Radar Covid – dans certains cas.

Lorsque vous passez à iOS 13.7, vous verrez une nouvelle section du menu des paramètres qui inclut une option pour “Activer les notifications d’exposition”. Cela vous permettra de savoir s’il existe une application que vous pouvez télécharger dans votre région. Pendant ce temps, dans les endroits où les autorités sanitaires locales ont décidé d’utiliser le nouveau cadre d’Apple, jeOS 13.7 vous permet de recevoir des notifications d’exposition sur votre appareil sans télécharger une application distincte sur votre téléphone.

iOS 13.7 inclut également «d’autres corrections de bogues pour l’iPhone», comme le souligne Apple sur son site Web d’assistance officiel, ainsi que de nouveaux autocollants Memoji et le partage du dossier iCloud Drive depuis l’application Fichiers.