COVID-19 :

Le nombre d’infections continue d’augmenter chaque jour à Quito car une partie de la population ne voit pas la peur d’être infectée. Certains voisins se sentent impuissants à cause du comportement de plusieurs personnes, notamment dans les quartiers de Chillogallo Central, Julio Zabala et La Playa. Ces zones sont parmi les plus touchées de la ville.

Il Le Comité métropolitain des opérations d’urgence (COE) a accepté les suggestions du ministère de la Santé il y a quelques jours pour imposer de nouvelles restrictions à Quito. Par exemple, les nouvelles heures de commercialisation de l’alcool ou la suppression de certaines activités sociales. Ces mesures ont affecté le plan des véhicules Hoy Circula.

Nouvel horaire à diffuser

Le plan Aujourd’hui circule a été modifié par le COE métropolitain et maintenant Il ne sera pas possible de circuler de 23h00 à 04h00. Les emplois essentiels et ceux créés par le ministère de la Mobilité sont exemptés de cette mesure. Le non-respect de cette mesure entraînera une amende de 50% du salaire de base unifié.

La circulation se poursuit à partir du dernier numéro de plaque d’immatriculation. Les véhicules avec une plaque d’immatriculation bizarre peuvent circuler les lundi, mercredi et vendredi. Mardi, jeudi et samedi peuvent faire les assiettes paires. Pendant ce temps, les dimanches et jours fériés, il y a libre circulation et sans restriction de temps.