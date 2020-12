COVID-19 :

Dans les derniers jours, Le Royaume-Uni a signalé une nouvelle mutation de coronavirus (N5017) qui, selon Boris Johnson, “semble se propager plus facilement”. La situation s’est aggravée et le ministre de la Santé, Matt Hancock, reconnaît que “il est hors de contrôle”, pour lequel le gouvernement britannique a dû agir “rapidement et de manière décisive”, en se référant à la mesures appliquées à Londres et au sud-est du pays. Cette nouvelle souche, selon des preuves scientifiques, accélère la transmission du virus de 70%.

Derrière ça, L’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Bulgarie et le Portugal ont clôturé les communications avec le Royaume-Uni. Dans ce dernier cas, les vols en provenance du Royaume-Uni seront limités aux ressortissants portugais ou résidant légalement au Portugal. Pour sa part, L’Irlande et la France ont décidé d’interdire la circulation depuis ce pays pendant 48 heures. Selon l’exécutif français, cette période vise à «ouvrir une période de coordination» pour que les États de l’Union européenne définissent une position commune. À eux d’autres pays se sont joints au cours des dernières heures.

Pour le moment, La Commission européenne a déjà convoqué une réunion d’urgence ce lundi matin pour analyser la situation et la suspension des vols vers le Royaume-Uni après la nouvelle variante du coronavirus qui pousse dans les îles britanniques, après que plusieurs pays aient exigé une réponse coordonnée au niveau européen.

“C’est une maladie mortelle et nous devons la contrôler, ce qui est plus difficile avec cette nouvelle variante », déclare Hancock dans une interview accordée à Sky News.« Tout le monde, en particulier ceux qui vivent dans les régions de niveau 4 désignées doivent se comporter comme si elles avaient le virus. C’est le seul moyen de reprendre le contrôle », a-t-il averti. Hancock a avancé que attendre “des mois difficiles”, bien qu’il soit convaincu qu’ils réussiront.

Critique de l’exode des personnes

Au cours des dernières heures, on a vu comment le principal gares remplies de monde pour fuir les villes touchées en raison des nouvelles restrictions, ce qui a été sévèrement critiqué par le ministre. “Les médecins ont clairement indiqué que les gens devraient déballer“Il l’a également qualifié de” totalement irresponsable “.

Confinement sévère par la nouvelle souche

Matt Hancock, Ministre britannique de la Santé, a annoncé le 14 décembre avoir détecté une “nouvelle variante” du coronavirus. A cette époque, les autorités sanitaires du pays estimaient que cette souche il aurait pu infecter environ 1 000 personnes.

Mais maintenant, la situation s’est compliquée et ce samedi Boris Johnson, Premier Ministre du Royaume-Uni, a été contraint de imposer un confinement sévère dans les zones où la mutation se propage rapidement.

exister Beaucoup de questions à propos de cette souche:

Pourquoi des mutations apparaissent-elles?

Lorsqu’un virus pénètre dans le corps, le système immunitaire développe des anticorps qui visent à rendre la maladie plus difficile pour vous. Pour lui, les agents pathogènes sont modifiés pour essayer de tromper aux anticorps et infecter le corps.

Est-ce la première mutation?

Non, les mutations sont assez courantes. On ne sait pas exactement combien il en existe, car les experts ont récemment mis en garde contre différentes souches. Par exemple, en Espagne 62 variations ont été détectées dans les premiers mois de la pandémie, tandis que les chercheurs L’Université de Bologne a trouvé au moins 6 souches.

D’où êtes-vous?

Cela a été trouvé il y a environ dix jours dans le comté de Kent, dans le sud-est du pays. Peu de temps après, les autorités sanitaires britanniques a publiquement communiqué leur existence.

Dans quels pays a-t-il été détecté?

Bien que ce soit une souche qui a été détecté au Royaume-Uni, ont déjà été trouvés cas dans d’autres pays, comme confirmé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Alors, Danemark, Hollande ou Australie ils auraient déjà souffert des premières infections de cette souche.

Comment ça marche?

Boris Johnson a révélé ce samedi que les scientifiques estiment qu’il est 70% plus transmissible que l’original.

Cela cause-t-il des problèmes plus graves?

La nouvelle souche ne semble pas causer de complications majeures. María Van Kherkhove, responsable technique de la gestion du COVID-19 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné que “jusqu’à présent rien ne prouve que la nouvelle souche de virus se comporte différemment ceux qui se connaissaient déjà. “

Cela affectera-t-il la vaccination?

Selon les experts gérant la pandémie au Royaume-Uni, il est “très peu probable” que les vaccins qui sont en développement ou qui sont déjà administrés perdent leur efficacité.

La nouvelle variante a 17 mutations

Fernando Gonzalez, Professeur de génétique à l’Université de Valence, a exprimé à Cuatro son inquiétude quant au grand nombre de mutations que présente cette souche: “Les variants que nous avons détectés et avec lesquels nous avons travaillé normalement ont 2 ou 3 mutations, c’est tout à coup 17. C’est scandaleux et c’est ce qui attire fortement l’attention des scientifiques en premier lieu. C’est une variante qui pour le moment nous appelle à la surveiller de près. “

En outre, González a déclaré que “il n’affecte pas de manière différentielle des secteurs de la population ou des segments de la population qui n’ont pas été touchés, et il ne semble pas non plus qu’il y ait eu une augmentation de la mortalité associée à cette infection, avec cette variante. Par conséquent, en ce sens, c’est comme les autres virus, mais aussi gardez à l’esprit que les effets peuvent être ressentis lorsqu’une quantité suffisante de données est analysée “.