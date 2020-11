COVID-19 :

(CNN espagnol) – Une souche, ou mutation, du nouveau coronavirus a été découverte lors de deux événements de superpropagation massive en Aragon et en Catalogne en Espagne, selon des chercheurs suisses.

Cette souche espagnole s’est répandue dans toute l’Europe et a atteint Hong Kong et la Nouvelle-Zélande. Quelles implications cette mutation a-t-elle sur la pandémie de coronavirus? Le Dr Elmer Huerta l’explique dans cet épisode.

Rappelons-nous, comme nous l’avons dit dans l’épisode du 19 mars, que le SRAS CoV2 – la cause de la pandémie – est le septième membre de la famille des coronavirus. Être les quatre premiers, provoquant des rhumes chez les humains; le cinquième, la cause du SRAS en 2002; et le sixième, la cause du MERS en 2012.

La propagation du coronavirus dans le monde

Le fait est que, depuis son apparition à Wuhan, le SRAS CoV2 s’est propagé aux quatre coins du monde, provoquant des millions de cas et plus d’un million de morts dans son sillage.

Un autre fait très important est que ce nouveau coronavirus – en fait comme tout virus – est en constante mutation, c’est-à-dire que son génome change constamment lorsqu’il passe d’une personne à l’autre. Ce sont des mutations mineures, qui ne produisent pas de virus nouveaux ou différents, mais ce que l’on appelle des souches ou des lignées.

En raison de la fermeture des frontières et de la limitation des déplacements, il a été possible de déterminer que le nouveau coronavirus qui circule dans une certaine zone géographique acquiert une certaine «empreinte numérique», disons, une mutation qui le rend caractéristique de cette zone géographique.

Ainsi, on sait qu’il existe une souche de Wuhan, une de Tokyo, une de Milan, une de New York, etc.

Qu’est-ce qu’une souche?

La détermination de ces souches ou lignées virales se fait à l’aide d’une discipline génétique appelée phylogénie. Phylum signifie tribu, clan ou race, et génos signifie origine.

La phylogénie est alors l’étude de l’origine des clans viraux à travers l’examen de leurs génomes.

Parce que les mutations s’accumulent dans le génome du virus, grâce à la phylogénie, les chercheurs sont en mesure de «suivre» les virus et d’en apprendre davantage sur leurs déplacements dans le monde.

Ainsi, on sait que les virus qui ont atteint le Chili, par exemple, provenaient d’Europe et de Chine.

On comprend désormais le cas de la variante du nouveau coronavirus, récemment découverte en Espagne et qui s’est déjà répandue dans 12 pays européens.

La souche de coronavirus découverte en Espagne

Dans une prépublication le 28 octobre, des chercheurs suisses rapportent qu’une souche du nouveau coronavirus est issue de deux événements massifs de super-propagation qui se sont produits en Aragon et en Catalogne, puis se sont propagés à Valence, d’où il s’est propagé au reste du pays.

Parce que les frontières européennes ont été ouvertes en juillet, des milliers d’Espagnols et de touristes d’autres pays se sont rendus en Espagne, où ils ont été infectés par la variante espagnole du nouveau coronavirus, baptisée A20-EU1, et ont rapporté le virus. dans leur pays d’origine.

Grâce à l’analyse du génome et à la phylogénétique, les chercheurs ont montré que ce variant A20-EU1 s’est répandu rapidement en Europe et en est venu à représenter:

90% des séquences du Royaume-Uni, 80% des séquences d’Espagne, 60% des séquences d’Irlande et 30 à 40% des séquences de Suisse et des Pays-Bas.

Cela fait de cette variante actuellement l’une des plus répandues en Europe.

L’A20-EU1 a également été identifié dans:

France, Belgique, Allemagne, Italie, Lettonie, Norvège et Suède, et il a atteint Hong Kong et la Nouvelle-Zélande.

Les auteurs de l’étude précisent cependant que cela n’indique pas que la deuxième vague européenne actuelle est causée par la variante espagnole. Il existe, disent-ils, de nombreuses autres souches de coronavirus à l’origine des épidémies.

Quelles sont les implications de la découverte?

Ce qu’ils voulaient souligner dans leur étude, c’est que l’ouverture des frontières et le fait de permettre le tourisme ont provoqué une propagation incontrôlable d’un virus dans de nombreux pays.

Les auteurs précisent également que cette variante A20-EU1 n’est pas une variante qui provoque une maladie plus grave, ou qui est plus contagieuse que d’autres souches du nouveau coronavirus qui circulent dans le monde.

Une autre clarification importante est que le fait de trouver cette variante n’indique pas qu’un vaccin spécial contre cette souche est nécessaire.

Les mutations géographiques sont de simples mutations, qui ne modifient pas la capacité du virus à stimuler le système de défense, de sorte que tous les vaccins en cours de développement pourront contrôler toutes les variantes géographiques du virus.

Peut-être, pour le dire plus simplement, que les variations géographiques ou mutations du virus sont comme si le nouveau coronavirus avait acquis le passeport d’une région.

