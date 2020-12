COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis réduisent le nombre de jours pendant lesquels une personne doit s’isoler si elle est soupçonnée d’avoir été infectée par le nouveau coronavirus. Le Dr Elmer Huerta explique quelles sont les nouvelles recommandations et ce que cela signifie pour la population.

Aujourd’hui, nous passerons en revue les nouvelles recommandations qui seront publiées dans les prochains jours par les Centers for Disease Prevention and Control des États-Unis concernant le nombre de jours qu’une personne doit isoler lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir été infectée par le nouveau coronavirus.

L’une des questions les plus fréquentes que vous nous posez sur notre compte Twitter est liée à la possibilité d’avoir été infecté par le covid-19, après avoir été en contact avec une personne infectée.

Nouvelles recommandations du CDC

Jusqu’à présent, les lignes directrices disaient qu’en comptant le jour du contact, la personne devait être isolée pendant 14 jours, période pendant laquelle le test moléculaire pouvait être effectué et l’infection pouvait être exclue ou confirmée, puis être un cas symptomatique ou asymptomatique de la maladie. .

Maintenant, lors d’une réunion du groupe de travail de la Maison Blanche sur le covid-19, le Dr Robert Redfield, directeur du CDC, a rapporté que, dans les prochains jours, le CDC modifiera cette recommandation. Ils réduiront le nombre de jours d’isolement d’une personne suspectée à sept jours seulement, à compter du jour du contact, si la personne ne présente aucun symptôme et qu’un test moléculaire est effectué qui est négatif, ou 10 jours si le test n’est pas fait et ne développe pas de signes de la maladie.

Ce changement nous oblige à revoir une autre définition, qui a également été récemment modifiée par le CDC, et qui fait référence à ce que signifie un contact étroit avec une personne infectée. Une définition précédente, qui disait qu’un contact étroit était la situation dans laquelle une personne était à moins de 2 mètres ou six pieds pendant 15 minutes suivie d’une personne atteinte de covid-19, a été modifiée pour inclure des contacts qui pendant plusieurs moments ajouter jusqu’à plus de 15 minutes.

En d’autres termes, il y a deux situations pour suspecter une contagion: être avec une personne infectée pendant 15 minutes consécutives, ou être avec elle trois fois de cinq minutes chacune, pendant une matinée, par exemple.

Réduction de la quarantaine

Il ne fait aucun doute que réduire de moitié les jours d’isolement d’une personne qui pourrait avoir été infectée sera très pratique pour la grande majorité des personnes qui devaient auparavant rester isolées pendant deux semaines consécutives.

En bref, si vous avez été avec une personne infectée, comptez ce jour comme le premier jour et isolez-vous pendant sept jours consécutifs, puis faites un test moléculaire. S’il s’avère négatif et que vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez revenir à votre routine de vie. Si vous ne pouvez pas vous faire tester le septième jour, vous devrez attendre le dixième jour, et si vous ne présentez pas de symptômes, vous êtes prêt à partir.

Le problème est que, comme certaines études ont montré que la période d’incubation moyenne du virus est de cinq jours et que 97,5% des personnes exposées au virus développent des symptômes le 12e jour après l’infection, il est possible que la nouvelle règle fait que certaines infections sont négligées.

Sans aucun doute, la science découvre chaque jour de nouvelles connaissances, nous devons donc être attentifs à ces avancées.

Dans ce podcast, nous essaierons d’avoir pour vous, les dernières découvertes sur la pandémie.

