. – Le candidat vaccin contre le coronavirus de la société pharmaceutique AstraZeneca s’est avéré efficace à 70,4%, selon une analyse intermédiaire des résultats de l’essai de phase 3, publiée pour la première fois dans une revue à comité de lecture.

Les résultats sont cohérents avec l’efficacité d’AstraZeneca précédemment annoncée en novembre pour son vaccin, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford.

L’analyse, publiée mardi dans The Lancet, a révélé que l’efficacité du vaccin chez les participants à l’essai ayant reçu deux doses complètes du vaccin était de 62,1%, puis son efficacité chez ceux qui avaient reçu des demi-doses à la fois. d’une dose complète était de 90%.

«L’efficacité globale du vaccin dans les deux groupes était de 70,4%», ont écrit des chercheurs de l’Université d’Oxford, d’AstraZeneca et d’autres institutions du monde entier dans l’étude.

«Ici, nous présentons les premières données intermédiaires de sécurité et d’efficacité d’un vaccin contre le coronavirus vecteur viral, ChAdOx1 nCoV-19, évalué dans quatre essais sur trois continents, montrant une efficacité vaccinale significative de 70,4% après deux doses et 64,1% de protection après au moins une dose standard, contre une maladie symptomatique, sans aucun problème de sécurité », ont écrit les chercheurs.

L’étude comprend des données d’essais menés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud entre avril et novembre. Les données de sécurité sont basées sur plus de 20 000 participants et les données d’efficacité sont basées sur plus de 10 000 participants.

L’étude indique que dans les quatre études, «le vaccin avait un bon profil d’innocuité». Il y a eu 175 événements indésirables graves dans le total des essais: 84 événements parmi ceux qui ont reçu le vaccin et 91 dans le groupe témoin. “Trois événements ont été classés comme possiblement liés à un vaccin”, selon l’étude. Il s’agissait d’un cas d’anémie hémolytique, de myélite transverse et de fièvre élevée.

Il y a eu quatre décès au cours des essais, mais tous n’étaient pas liés au vaccin, causés par un accident de la route, un traumatisme contondant, un homicide et une pneumonie fongique.